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غزة: شهيد ومصاب بنيران مدفعية الاحتلال

تاريخ النشر: 30/03/2018 - 07:13

غزة: شهيد ومصاب بنيران مدفعية الاحتلال
من الأرشيف
عرب 48
تحرير : هاشم حمدان

أعلنت مصادر طبية فلسطينية في قطاع غزة استشهاد شاب فلسطيني، وإصابة آخر في قصف مدفعي إسرائيلي لجنوبي قطاع غزة.

وجاء أن مزارعا فلسطينيا استشهد، وأصيب آخر، في محافظة خانيونس، فجر اليوم الجمعة، في قصف مدفعي إسرائيلي.

وأعلن الناطق باسم الصحة، أشرف القدرة، استشهاد المزارع عمر سمور (31 عاما)، وإصابة آخر نتيجة قصف مدفعي استهدف منطقة البركة شمال شرق خانيونس.

ونقلت سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر جثمان الشهيد، إضافة للمصاب إلى مشفى ناصر.

وبحسب مصادر فلسطينية فإن مدفعية الاحتلال أطلقت قذيفتين باتجاه المزارعين في تلك المنطقة.

ويتزامن هذا القصف الاسرائيلي مع الاستعدادات الفلسطينية لتنظيم مسيرات يوم الارض اليوم الجمعة.

وكان قد أصيب، مساء أمس الخميس، أربعة فلسطينيين، ثلاثة منهم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن فلسطينيين أصيبا قرب المقبرة الشرقية شرق مدينة غزة، فيما أصيب آخران شرق بلدة خزاعة شرق محافظة خانيونس جنوب القطاع، أحدهما بالرصاص والآخر بقنبلة غاز في وجهه.

كما أصيب مواطن بنيران قوات الاحتلال شرق مخيم البريج وسط القطاع.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب مجموعة من المواطنين اقتربت من السياج الفاصل.

ملف خاص | يوم الأرض

#قطاع غزة
#عمر سمور
#خانيونس

من عرب 48

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