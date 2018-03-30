هنية: مسيرة العودة الكبرى تأكيد على حق العودة

أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة، إسماعيل هنية، إن فعاليات مسيرة العودة الكبرى دليل على تشبث الفلسطينيين بحق العودة ورفضهم لتصفية القضية الفلسطينية وأن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن القدس المحتلة، لا بصفقة قرن ولا بغيرها.

واعتبر هنية في كلمة ألقاها اليوم الجمعة، إن مسيرة العودة الكبرى برهنت للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ولصفقته ولكل من يقف معها أنه لا تنازل عن القدس ولا بديل عن فلسطين ولا حل إلا بالعودة.

وأضاف هنية خلال كلمة له للمشاركين في المسيرة شرق مدينة غزة: "ها هو الشعب الفلسطيني يحمل زمام المبادرة ويصنع الحدث، وهو لا يكل ولا يمل من أجل فلسطين كل فلسطين ومن أجل القدس وحق العودة".

وتابع: "في ظل الهجمة التي تتعرض لها قضيتنا وفي القلب منها القدس يخرج شعبنا عن بكرة أبيه كبارًا وصغارًا وأحفادًا وأجدادا شيبًا وشبانًا يخرجون اليوم ليقولون ويردون على أولئك الذين قالوا الكبار يموتون والصغار ينسون".

واستطرد: "ها هم الصغار والكبار والأجداد والأحفاد على لحن أوتار العودة يعزفون... العودة لفلسطين ولكل فلسطين لا تنازل ولا تفريط ولا اعتراف بالكيان الصهيوني على شبر واحد من أرضها".

وأشار هنية إلى أن الشعب الفلسطيني سرعان ما يتوحد على الثوابت والميدان والبندقية... هذا الشعب الذي يخرج اليوم عن بكرة أبيه يؤكد أنه موحد في خندق الثوابت وعلى رأسها حق العودة".

وشدد على أن مسيرة العودة الكبرى هي البداية للعودة إلى كل أرض فلسطين. وكان هنية قال إن هذه الجماهير التي خرجت اليوم لتقول كلمتها الفاصلة، لا بديل عن فلسطين ولا حل الا بالعودة.