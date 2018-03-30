  2. فلسطينيات
  3. أخبار

هنية: مسيرة العودة الكبرى تأكيد على حق العودة

تاريخ النشر: 30/03/2018 - 13:38

هنية: مسيرة العودة الكبرى تأكيد على حق العودة
إسماعيل هنية (الأناضول)
عرب ٤٨
تحرير : رامي حيدر

أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة، إسماعيل هنية، إن فعاليات مسيرة العودة الكبرى دليل على تشبث الفلسطينيين بحق العودة ورفضهم لتصفية القضية الفلسطينية وأن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن القدس المحتلة، لا بصفقة قرن ولا بغيرها.

واعتبر هنية في كلمة ألقاها اليوم الجمعة، إن مسيرة العودة الكبرى برهنت للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ولصفقته ولكل من يقف معها أنه لا تنازل عن القدس ولا بديل عن فلسطين ولا حل إلا بالعودة.

وأضاف هنية خلال كلمة له للمشاركين في المسيرة شرق مدينة غزة: "ها هو الشعب الفلسطيني يحمل زمام المبادرة ويصنع الحدث، وهو لا يكل ولا يمل من أجل فلسطين كل فلسطين ومن أجل القدس وحق العودة".

وتابع: "في ظل الهجمة التي تتعرض لها قضيتنا وفي القلب منها القدس يخرج شعبنا عن بكرة أبيه كبارًا وصغارًا وأحفادًا وأجدادا شيبًا وشبانًا يخرجون اليوم ليقولون ويردون على أولئك الذين قالوا الكبار يموتون والصغار ينسون".

واستطرد: "ها هم الصغار والكبار والأجداد والأحفاد على لحن أوتار العودة يعزفون... العودة لفلسطين ولكل فلسطين لا تنازل ولا تفريط ولا اعتراف بالكيان الصهيوني على شبر واحد من أرضها".

قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز والرصاص المطاطي قبل بدء المسيرة
في محاولة لاستباق الأمور ومنع بدء مسيرة العودة الكبرى في قطاع غزة، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على المتظاهرين خلال تجمعهم قرب الشريط الحدودي العازل، وأوقعت عددًا من الإصابات.
 

وأشار هنية إلى أن الشعب الفلسطيني سرعان ما يتوحد على الثوابت والميدان والبندقية... هذا الشعب الذي يخرج اليوم عن بكرة أبيه يؤكد أنه موحد في خندق الثوابت وعلى رأسها حق العودة".

وشدد على أن مسيرة العودة الكبرى هي البداية للعودة إلى كل أرض فلسطين. وكان هنية قال إن هذه الجماهير التي خرجت اليوم لتقول كلمتها الفاصلة، لا بديل عن فلسطين ولا حل الا بالعودة.

 

ملف خاص | يوم الأرض

#غزة
#اسماعيل هنية
#مسيرة العودة الكبرى
#حماس
#حق العودة
#القدس

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

غزة: جماهير خان يونس تُشيّع جثمان الشهيد سمور
غزة: جماهير خان يونس تُشيّع جثمان الشهيد سمور

2018-03-30

مواجهات وقمع مسيرات واعتقالات بالضفة الغربية
مواجهات وقمع مسيرات واعتقالات بالضفة الغربية

2018-03-30

غزة: 7 شهداء ونحو 550 إصابة
غزة: 7 شهداء ونحو 550 إصابة

2018-03-30

الأكثر قراءة

مشروع لتهويد خط الأفق كي لا يبقى إسلاميا مسيحيا

مشروع لتهويد خط الأفق كي لا يبقى إسلاميا مسيحيا

2018-03-29
حالة الطقس: انخفاض في درجات حرارة وأمطار محلية

حالة الطقس: انخفاض في درجات حرارة وأمطار محلية

2018-03-29
سكان غلاف غزة يغادرون منازلهم قبل مسيرة العودة الكبرى

سكان غلاف غزة يغادرون منازلهم قبل مسيرة العودة الكبرى

2018-03-29
أسباب القلق الإسرائيلي من مسيرة العودة الكبرى

أسباب القلق الإسرائيلي من مسيرة العودة الكبرى

2018-03-29
وريث نتنياهو المحتمل ساعار: الدولة الفلسطينية تخلق مشكلة ديمغرافية

وريث نتنياهو المحتمل ساعار: الدولة الفلسطينية تخلق مشكلة ديمغرافية

2018-03-29