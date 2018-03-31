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باب العامود: الاحتلال يقمع مسيرة تضامنية مع غزة

تاريخ النشر: 31/03/2018 - 21:13

باب العامود: الاحتلال يقمع مسيرة تضامنية مع غزة
(الأناضول)
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

قمعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم، السبت، مسيرة تضامنية مع قطاع غزة نظمها نشطاء عند "باب العامود"، أحد بوابات المسجد الأقصى والبلدة القديمة وسط مدينة القدس.

وفور انطلاق المسيرة تواجدت أعداد كبيرة من الشرطة وأحاطت بالمتظاهرين الذين قدروا بالعشرات، واعتدى بعض الشرطيين بالأيدي على الفلسطينيين المشاركين في المسيرة، ما أدى إلى فضها، وفق المصدر ذاته.

وأغلقت قوات الاحتلال منطقة "باب العامود"، ومنعت الفلسطينيين من التجمع بها عقب فض المسيرة، كما صادرت عددا من الأعلام الفلسطينية التي رفعها المتظاهرون، دون وقوع إصابات أو حدوث اعتقالات في صفوف المشاركين.

واعتدت قوات الاحتلال أمس على تجمعات فلسطينية سلمية قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل، خرجت لإحياء الذكرى الـ 42 لـ "يوم الأرض"، ما أدى إلى سقوط 16 شهيدا، وإصابة 1416 شخصا في غزة.

وفي الضفة الغربية، أصيب 118 شابا بجروح وحالات اختناق إثر مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية (غير حكومية).

 

ملف خاص | يوم الأرض

#الاحتلال الإسرائيلي
#قطاع غزة
#باب العامود
#المسجد الأقصى

من عرب 48

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