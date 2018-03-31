مسيرات العودة تتجدد وإصابات في مواجهات بالضفة والقطاع

فيما يتوجه الغزيون منذ ساعات صباح اليوم إلى المناطق الحدودية لقطاع غزة، وقعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، أدت إلى وقوع إصابات، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني من مسيرة العودة الكبرى التي تستمر حتى الخامس عشر من أيار/مايو المقبل.

وأعلنت مصادر طبية عن إصابة شاب بالرصاص الحي في القدم، أطلقه جنود الاحتلال في بلدة قصرة جنوب نابلس.

وأصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق جراء اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة الخليل.

وقالت مصادر محلية إن إصابات بالغاز وقعت إثر اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في منطقة باب الزاوية بالخليل.

وفي نفس السياق أفاد شهود عيان، أن المواطنين الغزيين توجهوا منذ ساعات الصباح إلى المناطق الحدودية سيرا على الأقدام للمشاركة في فعاليات مسيرة العودة الكبرى.

وقالت مصادر فلسطينية إن ثلاثة فلسطينيين أصيبوا برصاص الاحتلال في مواجهات اندلعت في مختلف نقاط التماس على الشريط الحدودي لقطاع غزة مع قوات الاحتلال، اليوم السبت.

ونقل عن مصادر طبية قولها إن شابا أصيب برصاص الاحتلال شرق جباليا شمالا، وآخر شرق خان يونس، وثالثا شرق مخيم البريج في مواجهات في تلك المناطق.

وفي مدينة رفح، بدأ الشباب بالتوافد الى منطقة شرق رفح مقابل البرج الأحمر حيث قابلتهم قوات الاحتلال بإطلاق النار باتجاههم.

وشرق مدينة غزة، أطلقت قوات الاحتلال وابلا من قنابل الغاز تجاه عدد من المتظاهرين السلميين في المنطقة.

ومازالت الخيام التي اقامتها اللجنة التنسيقية في مسيرات العودة في مناطق الاعتصام الخمسة، حيث تشهد تلك المناطق توافدا للمواطنين في إطار التخييم على نقاط التماس.

وكانت جماهير حاشدة من قطاع غزة، خرجت في مسيرة العودة الكبرى على الحدود الشرقية لقطاع غزة، فيما أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة على الحدود على المسيرة السلمية التي خرجت بالأمس، ما أدى لاستشهاد 15 شهيدا فيما أصيب نحو 1800 جريح.