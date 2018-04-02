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اعتقال 3 فلسطينيين اجتازوا السياج شرق غزة

تاريخ النشر: 02/04/2018 - 15:21

اعتقال 3 فلسطينيين اجتازوا السياج شرق غزة
(تصوير فراس العجرمي)
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر اليوم الإثنين، ثلاثة شبان بعد اجتازوا السياج الحدودي قرب "بوابة المطبق" شرقي رفح جنوبي قطاع غزة، وسط إطلاق نار صوب المواطنين المشاركين في فعاليات إحياء يوم الأرض شرق المدينة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال الجاثمة في أبراج المراقبة العسكرية وبالدبابات على الشريط الحدودي شرق خان يونس، اعتقلت الشبان الثلاثة، لدى اقترابهم من السياج الفاصل، تزامنا مع إطلاق نار صوب المشاركين في فعاليات إحياء يوم الأرض المتواصلة لليوم الرابع على التوالي في القطاع، ونقلتهم إلى جهة مجهولة.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن قوات الجيش اعتقلت الشبان الثلاثة، بعد دخولهم الأراضي جنوب البلاد من الحدود الجنوبية إلى قطاع غزة وصولا إلى المجلس الإقليمي "أشكول"، حيث تم إحالتهم إلى التحقيق.

وفي سياق متصل، ذكر الإعلام الإسرائيلي، أن جيش الاحتلال أفرج عن 3 فتية وصلوا إلى جنوب البلاد أمس من الحدود الشرقية لرفح.

 

ملف خاص | يوم الأرض

#السياج الحدودي
#غزة
#اجتياز
#الاحتلال
#مسيرة العودة

من عرب 48

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