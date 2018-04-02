  2. فلسطينيات
  3. أخبار

غزة: إصابة 12 فلسطينيا بالرصاص الحي بمواجهات مع الاحتلال

تاريخ النشر: 02/04/2018 - 22:26

غزة: إصابة 12 فلسطينيا بالرصاص الحي بمواجهات مع الاحتلال
من الأرشيف
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

أُصيب 12 فلسطينيا بالرصاص الحي، مساء اليوم الإثنين، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب الشريط الحدودي شرق قطاع غزة، وآخرون بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.

وأفادت مصادر طبية فلسطينيّة بأن 8 شبان أُصيبوا في أقدامهم بالرصاص الحي، الذي أطلقه جنود الاحتلال المتمركزون في أبراج المراقبة العسكرية على الشريط الحدودي شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، صوب عشرات المواطنين خلال تظاهرة سلمية في إطار فعاليات إحياء يوم الأرض قرب السياج الفاصل شرق المدينة، إضافة إلى إصابة شاب بقنبلة غاز معدنية في وجهه. وتم نقل الجرحى إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة لتلقي العلاج، وحالتهم وصفت بالمتوسطة.

كما أُصيب شاب بالرصاص الحي وثان بقنبلة غاز معدنية بشكل مباشر في جسده، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال شرق خان يونس، جنوب القطاع، نُقِل على إثرها إلى مستشفى ناصر لتلقي العلاج.

كما أُصيب شاب برصاصة في قدمه خلال مواجهات اندلعت في محيط موقع "المدرسة" العسكري الإسرائيلي على الشريط الحدودي شرق مخيم البريج وسط القطاع، نُقِل على إثرها إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح المجاورة للعلاج.

واندلعت مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال شرق بلدة جباليا شمال القطاع، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي ما أدى إلى إصابة اثنين من الشبان نُقِلا إلى المستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا المجاورة لتلقي العلاج وحالتهما وُصفت بالمتوسطة.

وتتواصل الاحتجاجات والتظاهرات في المناطق الحدودية، بمشاركة العشرات من المواطنين والفعاليات الشعبية لليوم الرابع على التوالي في إطار فعاليات إحياء الذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض، على مقربة من الحدود الشرقية للقطاع.

 

ملف خاص | يوم الأرض

#غزة
#حدود غزة
#الاحتلال
#القناصة
#إصابات
#فلسطين

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إصابة 4 فلسطينيين واعتقال أحدهم بمواجهات مع الاحتلال بالضفة
إصابة 4 فلسطينيين واعتقال أحدهم بمواجهات مع الاحتلال بالضفة

2018-04-02

طولكرم: إصابة أعزل خمسيني بزعم محاولة تنفيذ عملية
طولكرم: إصابة أعزل خمسيني بزعم محاولة تنفيذ عملية

2018-04-02

الحمد الله: لن نذهب لغزّة إلا بتسلّم الحكومة كافة مهامها
الحمد الله: لن نذهب لغزّة إلا بتسلّم الحكومة كافة مهامها

2018-04-02

الأكثر قراءة

عشرات الإصابات بينها خطيرة بمواجهات مع الاحتلال بغزة والضفة

عشرات الإصابات بينها خطيرة بمواجهات مع الاحتلال بغزة والضفة

2018-04-01
إصابة 25 عربيًا من البلاد بانقلاب حافلة سيّاح في رومانيا

إصابة 25 عربيًا من البلاد بانقلاب حافلة سيّاح في رومانيا

2018-04-01
بمعزل عن الفلسطينيين: الإدارة الأميركية ماضية في

بمعزل عن الفلسطينيين: الإدارة الأميركية ماضية في "صفقة القرن"

2018-04-01
حالة الطقس: أجواء غائمة وارتفاع في درجات حرارة

حالة الطقس: أجواء غائمة وارتفاع في درجات حرارة

2018-04-01
تحليلات إسرائيلية: المظاهرات أعادت غزة للأجندة الدولية

تحليلات إسرائيلية: المظاهرات أعادت غزة للأجندة الدولية

2018-04-01