لجنة دولية لمقاضاة الاحتلال لقتله المدنيين بمسيرة العودة

أعلن رئيس اللجنة التنسيقية الدولية لمسيرة العودة الكبرى زاهر البيراوي، عن تشكيل لجنة قانونية دولية تضم عدداً من الخبراء القانونيين والحقوقيين من عدة دول حول العال؛ لملاحقة جيش الاحتلال الاسرائيلي قضائياً بعد جريمته بحق المشاركين في مسيرة العودة الكبرى.

وتتابع اللجنة عن كثب المجزرة الإسرائيلية التي ارتكبت ضد متظاهرين سلميين على حدود قطاع غزة، والتي راح ضحيتها 16 شهيدا، إضافة لأكثر من 1500 جريح.

وأكدّ البيراوي أنّ اللجنة ستبذل كل ما في وسعها بالتعاون مع كل المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية لملاحقة جنود وقادة وجيش الاحتلال؛ لارتكابهم جريمة حرب ضد المدنيين العزل الذين شاركوا في حقهم المكفول قانونياً ودولياً في التظاهر السلمي ، وإطلاقها النار على المشاركين بمسيرة العودة الكبرى أثناء مطالبتهم بحقهم بتطبيق قرارات الامم المتحدة الخاصة بحق العودة وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة رقم 194.

وأوضح أن اللجنة ستسعى لملاحقة الاحتلال في كل الأروقة القضائية الدولية وتسعى بكامل جهدها لتقديم جنود وقادة وجيش الاحتلال الى محاكم جرائم الحرب ومحكمة الجنايات الدولية والمحاكم الدولية ذات الاختصاص.

ووجهت اللجنة القانونية الدولية نداء عاجلاً لكل من يملك أدلة او صوراً او فيديوهات تثبت جرائم الاحتلال وجيشه ضد المشاركين العزل في يوم الارض ان يتكرم بتسليمهما الى اللجنة عبر الايميل info@maseera.ps او التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة باللجنة.