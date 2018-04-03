الجامعة العربية تطالب بتحقيق دولي بالهجوم الدموي على مسيرة العودة

طالبت الجامعة العربية، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية في مواجهات الجمعة الماضية خلال مسيرات العودة التي أدت إلى استشهاد 17 فلسطينيا، وإصابة نحو 1500 بجروح في قطاع غزة، بنيران جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد مجلس الجامعة العربية، بعد اجتماع عاجل، عقده الثلاثاء، على مستوى السفراء "دعم الطلب الذي تقدمت به دولة فلسطين إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، ومطالبتها بفتح تحقيق عاجل في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت بحق المدنيين الفلسطينيين العزل يوم 30 آذار/مارس 2018".

كما طلب مجلس الجامعة العربية من "مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والسكرتير العام للأمم المتحدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث يوم 30 آذار/مارس 2018 والعمل على تمكين هذه اللجنة من فتح تحقيق ميداني ذي مصداقية ومحدد بإطار زمني وضمان إنفاذ آلية واضحة لمساءلة ومحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجريمة".

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، قد أكد، الإثنين، في اتصال مع أمين عام الجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، ضرورة مقاضاة إسرائيل على "جرائمها".

وأورد مكتب هنية في بيان أنه أكد خلال الاتصال "أهمية التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية لمقاضاة الاحتلال وقادته وكذلك ضرورة التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث الجريمة الإسرائيلية وتشكيل لجنة تحقيق دولية".