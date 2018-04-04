هنية يبحث مع قادة قطر وإيران الاعتداء الدموي على غزة

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، سمو الأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر، ودار بينهما نقاش معمق حول نهج وممارسات الاحتلال الإسرائيلي مع مسيرة العودة وارتقاء هذا العدد من الشهداء والجرحى وآخرهم مساء الإثنين الشهيد أحمد عرفة، في حين أن هذه الفعاليات والمسيرة تأتي في إطار العمل السلمي الحضاري لكسر الحصار على طريق العودة.

كما بحث هنية مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عدة قضايا. وذكر بيان لحماس أن هنية تلقى اتصالًا هاتفيًا من ظريف جرى خلاله بحث آخر التطورات السياسية وخاصة الاعتداء الدموي للاحتلال على مسيرة العودة.

وأشار رئيس الحركة الى ان مسيرات العودة تأتي في إطار عمل فلسطيني موحد وضمن اهداف موحدة تحظى بإجماع وطني فلسطيني، وجرى استعراض الخطوات الممكنة والمتاحة التي يمكن التحرك من خلالها لمواجهة المجزرة الإسرائيلية.

وشدد هنية على استمرارية هذه المسيرة رغم القمع الإسرائيلي وقال " شعبنا عظيم ومقدام وشجاع ولا يمكن ان تهزمه الالة العسكرية الإسرائيلية، وهو شعب متفاعل مع حق العودة في كل أماكن تواجده في قطاع غزة والضفة والقدس والأرض المحتلة عام 1948 وفي الشتات ويؤكد ان القدس عاصمة لفلسطين.

من جانبه أكد الأمير تميم بن حمد على مواقف قطر الثابتة تجاه الحقوق الفلسطينية معبرا عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني والاهل في غزة داعيا بالرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى.

وأكد بن حمد أنه سوف يكلف الدبلوماسية القطرية ووزارة الخارجية الى التحرك مع الأطراف المعنية والعمل عبر الجمعية العامة او حتى إعادة بحث القضية من جديد في مجلس الامن.

إلى ذلك، حمل هنية رسالة لظريف إلى القمة الثلاثية في تركيا بين إيران وروسيا وتركيا بأن تحظى التطورات في الملف الفلسطيني على اهتمام القمة وخاصة إدانة الجريمة الإسرائيلية.

كما دعا القمة إلى ضرورة المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية ورفع الحصار عن غزة والوقوف لجانب الشعب الفلسطيني بحقوقه الثابتة خاصة حق العودة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

من جانبه أكد ظريف على موقف بلاده الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية وحقوقه العادلة.

وأشار إلى أنه سينقل الرسالة إلى القادة الثلاثة في قمة تركيا والعمل على تحقيق مطالب الشعب الفلسطيني.

على صعيد متصل استعرض رئيس المكتب السياسي للحركة الأوضاع الصعبة التي يمر بها المواطنون في قطاع غزة وتداعيات الحصار المستمر منذ 12 عشر عاما وتخلله 3 حروب بما يستوجب ان يرفع نهائيا وان تتضافر الجهود الفلسطينية والإقليمية والدولية من أجل ذلك.