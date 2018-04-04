  2. فلسطينيات
  3. أخبار

هنية يبحث مع قادة قطر وإيران الاعتداء الدموي على غزة

تاريخ النشر: 04/04/2018 - 07:25

هنية يبحث مع قادة قطر وإيران الاعتداء الدموي على غزة
(أرشيف)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير : محمد وتد

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، سمو الأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر، ودار بينهما نقاش معمق حول نهج وممارسات الاحتلال الإسرائيلي مع مسيرة العودة وارتقاء هذا العدد من الشهداء والجرحى وآخرهم مساء الإثنين الشهيد أحمد عرفة، في حين أن هذه الفعاليات والمسيرة تأتي في إطار العمل السلمي الحضاري لكسر الحصار على طريق العودة.

كما بحث هنية مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عدة قضايا. وذكر بيان لحماس أن هنية تلقى اتصالًا هاتفيًا من ظريف جرى خلاله بحث آخر التطورات السياسية وخاصة الاعتداء الدموي للاحتلال على مسيرة العودة.

وأشار رئيس الحركة الى ان مسيرات العودة تأتي في إطار عمل فلسطيني موحد وضمن اهداف موحدة تحظى بإجماع وطني فلسطيني، وجرى استعراض الخطوات الممكنة والمتاحة التي يمكن التحرك من خلالها لمواجهة المجزرة الإسرائيلية.

بن سلمان يعترف بحق اليهود بـ"أرضهم" ومصالح مع إسرائيل
في مقابلة مع مجلة "ذي أتلانتيك" الشهرية الأميركية، قال ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إنه يعترف بحق الشعب اليهودي بـ"أرضه الخاصة"، كما أشار إلى وجود مصالح مشتركة مع إسرائيل
 

وشدد هنية على استمرارية هذه المسيرة رغم القمع الإسرائيلي وقال " شعبنا عظيم ومقدام وشجاع ولا يمكن ان تهزمه الالة العسكرية الإسرائيلية، وهو شعب متفاعل مع حق العودة في كل أماكن تواجده في قطاع غزة والضفة والقدس والأرض المحتلة عام 1948 وفي الشتات ويؤكد ان القدس عاصمة لفلسطين.

من جانبه أكد الأمير تميم بن حمد على مواقف قطر الثابتة تجاه الحقوق الفلسطينية معبرا عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني والاهل في غزة داعيا بالرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى.

وأكد بن حمد أنه سوف يكلف الدبلوماسية القطرية ووزارة الخارجية الى التحرك مع الأطراف المعنية والعمل عبر الجمعية العامة او حتى إعادة بحث القضية من جديد في مجلس الامن.

إلى ذلك، حمل هنية رسالة لظريف إلى القمة الثلاثية في تركيا بين إيران وروسيا وتركيا بأن تحظى التطورات في الملف الفلسطيني على اهتمام القمة وخاصة إدانة الجريمة الإسرائيلية.

كما دعا القمة إلى ضرورة المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية ورفع الحصار عن غزة والوقوف لجانب الشعب الفلسطيني بحقوقه الثابتة خاصة حق العودة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

الجامعة العربية تطالب بتحقيق دولي بالهجوم الدموي على مسيرة العودة
طالبت الجامعة العربية، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية في مواجهات الجمعة الماضية
 

من جانبه أكد ظريف على موقف بلاده الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية وحقوقه العادلة.

وأشار إلى أنه سينقل الرسالة إلى القادة الثلاثة في قمة تركيا والعمل على تحقيق مطالب الشعب الفلسطيني.

على صعيد متصل استعرض رئيس المكتب السياسي للحركة الأوضاع الصعبة التي يمر بها المواطنون في قطاع غزة وتداعيات الحصار المستمر منذ 12 عشر عاما وتخلله 3 حروب بما يستوجب ان يرفع نهائيا وان تتضافر الجهود الفلسطينية والإقليمية والدولية من أجل ذلك.

 

مواد الملف
الصحة: قناصة الاحتلال تعمدوا القتل أو إحداث إعاقة للمتظاهرين

الصحة: قناصة الاحتلال تعمدوا القتل أو إحداث إعاقة للمتظاهرين

استشهاد شاب متأثرا بجراحه خلال قمع مسيرة العودة

استشهاد شاب متأثرا بجراحه خلال قمع مسيرة العودة

لجنة دولية لمقاضاة الاحتلال لقتله المدنيين بمسيرة العودة

لجنة دولية لمقاضاة الاحتلال لقتله المدنيين بمسيرة العودة

الاحتلال يبقي على أوامر فتح النار على حدود غزة

الاحتلال يبقي على أوامر فتح النار على حدود غزة

عشرات الإصابات بينها خطيرة بمواجهات مع الاحتلال بغزة والضفة

عشرات الإصابات بينها خطيرة بمواجهات مع الاحتلال بغزة والضفة

حماس: تهنئة نتنياهو لجنوده الذين قتلوا مدنيين بغزة إرهاب

حماس: تهنئة نتنياهو لجنوده الذين قتلوا مدنيين بغزة إرهاب

كل يوم في النقب

كل يوم في النقب "يوم أرض"

إسرائيل تشتكي مجلس الأمن وتحرض على غزة

إسرائيل تشتكي مجلس الأمن وتحرض على غزة

الجامعة العربية تناقش العدوان الدموي لإسرائيل على غزة

الجامعة العربية تناقش العدوان الدموي لإسرائيل على غزة

بشير: تبقى الأرض مكمن الصراع مع الدولة اليهودية

بشير: تبقى الأرض مكمن الصراع مع الدولة اليهودية

أسرى الجلبوع يحيون الفلسطينيين في ذكرى يوم الأرض

أسرى الجلبوع يحيون الفلسطينيين في ذكرى يوم الأرض

المئات يشاركون بمسيرة يوم الأرض في الروحة

المئات يشاركون بمسيرة يوم الأرض في الروحة

بتسيلم: إطلاق النار على متظاهرين عزل مخالف للقانون

بتسيلم: إطلاق النار على متظاهرين عزل مخالف للقانون

جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن غزة بطلب من الكويت

جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن غزة بطلب من الكويت

اللاجئون الفلسطينيون بلبنان يحيون ذكرى يوم الأرض

اللاجئون الفلسطينيون بلبنان يحيون ذكرى يوم الأرض

الإسلامية تدعو لدعم خيار الشعب الفلسطيني بمقاومته الشعبية

الإسلامية تدعو لدعم خيار الشعب الفلسطيني بمقاومته الشعبية

تواصل مسيرات الزحف وعباس يعلن السبت يوم حداد وطني

تواصل مسيرات الزحف وعباس يعلن السبت يوم حداد وطني

التجمع يدعو لنصرة غزة بتحويل مسيرة الروحة ليوم غضب

التجمع يدعو لنصرة غزة بتحويل مسيرة الروحة ليوم غضب

الشيخ صبري لـ

الشيخ صبري لـ"عرب48": سنصلي بالأقصى رغم أنف الاحتلال

التقاءُ المسيرات الحاشدة: الآلاف يُشاركون في مهرجان يوم الأرض

التقاءُ المسيرات الحاشدة: الآلاف يُشاركون في مهرجان يوم الأرض

كفر كنا: زيارة أضرحة الشهداء في الذكرى 42 ليوم الأرض

كفر كنا: زيارة أضرحة الشهداء في الذكرى 42 ليوم الأرض

النقب: إحياء الذكرى 42 ليوم الأرض بمهرجان شعبي

النقب: إحياء الذكرى 42 ليوم الأرض بمهرجان شعبي

الطيبة: زيارة ميدان شهيد يوم الأرض رأفت زهيري

الطيبة: زيارة ميدان شهيد يوم الأرض رأفت زهيري

كفر كنا: شقيق الشهيد محسن طه يستذكر اللحظات القاسية

كفر كنا: شقيق الشهيد محسن طه يستذكر اللحظات القاسية

يوم الأرض ... الواقع والتحديات

يوم الأرض ... الواقع والتحديات

يوم الأرض والعودة

يوم الأرض والعودة

مسيرة العودة الفلسطينية بين السلاح والمقاومة الشعبية المدنية

مسيرة العودة الفلسطينية بين السلاح والمقاومة الشعبية المدنية

يوم الأرض: أكاليل الزهور تغطي أضرحة الشهداء

يوم الأرض: أكاليل الزهور تغطي أضرحة الشهداء

يوم الأرض الخالد... ماذا يعني؟

يوم الأرض الخالد... ماذا يعني؟

الفلسطينيون يحيون الذكرى 42 ليوم الأرض الخالد

الفلسطينيون يحيون الذكرى 42 ليوم الأرض الخالد

أم الفحم: نساء حي عين إبراهيم ينظمن مسيرة العودة لقرية خبيزة

أم الفحم: نساء حي عين إبراهيم ينظمن مسيرة العودة لقرية خبيزة

عوائل شهداء يوم الأرض: شعبنا بخير والشهداء يستحقون أكثر

عوائل شهداء يوم الأرض: شعبنا بخير والشهداء يستحقون أكثر

أم الفحم: دعوة الطلاب وأهاليهم للمشاركة في مسيرة الروحة

أم الفحم: دعوة الطلاب وأهاليهم للمشاركة في مسيرة الروحة

فيلم يوم الأرض 2018: معطيات صارخة حول التمييز

فيلم يوم الأرض 2018: معطيات صارخة حول التمييز

شباب يوم الأرض: النضال الموحد هو السبيل لتحقيق مطالبنا

شباب يوم الأرض: النضال الموحد هو السبيل لتحقيق مطالبنا

شهادات يوم الأرض:

شهادات يوم الأرض: "جمعونا بالسيارة ورموا علينا قنابل غاز"

يوم الأرض بين الطقوس ومعنى الذاكرة..

يوم الأرض بين الطقوس ومعنى الذاكرة..

حقوق المواطن: ما الذي تغير في الذكرى 42 ليوم الأرض؟

حقوق المواطن: ما الذي تغير في الذكرى 42 ليوم الأرض؟

جديدة المكر: ندوة سياسية عشية ذكرى يوم الأرض

جديدة المكر: ندوة سياسية عشية ذكرى يوم الأرض

"المتابعة" تدعو للمشاركة في نشاطات يوم الأرض الخالد

التجمع: مسؤوليّتنا إعادة الروح النضالية ليوم الأرض

التجمع: مسؤوليّتنا إعادة الروح النضالية ليوم الأرض

كيف كسرت النساء حاجز الخوف في يوم الأرض؟

كيف كسرت النساء حاجز الخوف في يوم الأرض؟

وادي عارة: مسيرة الروحة يوم السبت المقبل

وادي عارة: مسيرة الروحة يوم السبت المقبل

التجمع ينظم نشاطات عشية الذكرى الـ42 ليوم الأرض الخالد

التجمع ينظم نشاطات عشية الذكرى الـ42 ليوم الأرض الخالد

يوم الأرض وصراع البقاء الفلسطيني

يوم الأرض وصراع البقاء الفلسطيني

بين مفصلية يوم الأرض وتآكل المعنى

بين مفصلية يوم الأرض وتآكل المعنى

يوم الأرض: المطلوب مواجهة الاقتلاع والمصادرة

يوم الأرض: المطلوب مواجهة الاقتلاع والمصادرة

يوم الأرض: صراع مفتوح على الأرض والهوية

يوم الأرض: صراع مفتوح على الأرض والهوية

وثيقة كينيغ ويوم الأرض

وثيقة كينيغ ويوم الأرض

حرب إسرائيل ضد أهل النقب/ بلال ضاهر

حرب إسرائيل ضد أهل النقب/ بلال ضاهر

قصص سقوط شهداء يوم الأرض 1976

قصص سقوط شهداء يوم الأرض 1976

ماذا يعرف شبان وفتيات البطوف عن يوم الأرض؟

ماذا يعرف شبان وفتيات البطوف عن يوم الأرض؟

(وثيقة) بيان لجنة الدفاع عن الأراضي عشيّة يوم الأرض 1976

(وثيقة) بيان لجنة الدفاع عن الأراضي عشيّة يوم الأرض 1976

يوم الأرض والصراع على البيت والوطن/ سليمان أبو إرشيد

يوم الأرض والصراع على البيت والوطن/ سليمان أبو إرشيد

بقية شعب بلا أرض/ رامي منصور

بقية شعب بلا أرض/ رامي منصور

يوم الأرض في الصحافة الإسرائيلية

يوم الأرض في الصحافة الإسرائيلية

إعادة إنتاج معاني يوم الأرض

إعادة إنتاج معاني يوم الأرض

قصة استشهاد خضر خلايلة في سخنين

قصة استشهاد خضر خلايلة في سخنين

فيلم يوم الأرض للمخرج غالب شعث من ١٩٧٨

فيلم يوم الأرض للمخرج غالب شعث من ١٩٧٨

يوم الأرض: سيرة الحدث

يوم الأرض: سيرة الحدث


#غزة
#قطر
#إيران
#مسيرة العودة
#الاحتلال الإسرائيلي

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

40 ألف مستوطن يقتحمون "الإبراهيمي" والخليل ثكنة عسكرية
40 ألف مستوطن يقتحمون "الإبراهيمي" والخليل ثكنة عسكرية

2018-04-04

اعتقال 10 فلسطينيين وعصابة "تدفيع الثمن" تضرب بقلقيلية
اعتقال 10 فلسطينيين وعصابة "تدفيع الثمن" تضرب بقلقيلية

2018-04-04

غزة: استشهاد شاب برصاص الاحتلال شرق مخيم البريج
غزة: استشهاد شاب برصاص الاحتلال شرق مخيم البريج

2018-04-03

الأكثر قراءة

أم الفحم: مقتل إمام مسجد بجريمة إطلاق نار

أم الفحم: مقتل إمام مسجد بجريمة إطلاق نار

2018-04-03
استشهاد إياد زبارقة من قلنسوة برصاص الجيش قرب حاجز أريئيل

استشهاد إياد زبارقة من قلنسوة برصاص الجيش قرب حاجز أريئيل

2018-04-03
محامية عهد التميمي: تحقيق وصل حد التحرش الجنسي

محامية عهد التميمي: تحقيق وصل حد التحرش الجنسي

2018-04-03
الموت يغيب النائب السابق هاشم محاميد

الموت يغيب النائب السابق هاشم محاميد

2018-04-03
جريمة قتل الإمام تهز أم الفحم... تحميل الشرطة كامل المسؤولية

جريمة قتل الإمام تهز أم الفحم... تحميل الشرطة كامل المسؤولية

2018-04-03