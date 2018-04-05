قطاع غزة: استهداف شاب فلسطيني قرب السياج الحدودي

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن طائرة إسرائيلية أطلقت النار على شاب فلسطيني "مسلح" قرب السياج الحدودي في شمالي قطاع غزة.

وبرر المتحدث باسم جيش الاحتلال إطلاق النار بالقول إن "الجيش لن يسمح بالمس بأمن مواطني إسرائيل".

ولم يتضح بعد مصير الشاب الفلسطيني.

وعلى صلة، أشارت أنباء غير مؤكدة إلى أن قوات الاحتلال تطلق النيران باتجاه شبان فلسطينيين شرقي خزاعة، الواقعة شرقي خان يونس.

تجدر الإشارة إلى أن الاستعدادات تتواصل في قطاع غزة لفعاليات مسيرة العودة، يوم غد الجمعة، حيث يتوقع أن تحصل مواجهات مع جيش الاحتلال.