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قطاع غزة: الاحتلال يدخل الإطارات إلى قائمة الممنوعات

تاريخ النشر: 06/04/2018 - 22:55

قطاع غزة: الاحتلال يدخل الإطارات إلى قائمة الممنوعات
(أ ب)
عرب 48 ووكالات
تحرير : هاشم حمدان

قالت مصادر فلسطينية إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قررت، مساء اليوم الجمعة، منع إدخال إطارات السيارات إلى قطاع غزة حتى إشعار آخر.

وأفاد رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق دخول البضائع إلى القطاع، رائد فتوح، في تصريح صحفي، بأن سلطات الاحتلال أبلغت اللجنة مساء اليوم بمنع إدخال الإطارات إلى القطاع دون ذكر الأسباب.

وأوضح أن سلطات الاحتلال ألغت دخول أربع شاحنات محملة بالإطارات كان من المقرر دخولها إلى القطاع يوم الأحد المقبل عبر معبر كرم أبو سالم جنوبي شرقي القطاع.

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن فعاليات مسيرة العودة، اليوم، شملت إحراق آلاف الإطارات المستخدمة قرب السياج الأمني في مناطق مختلفة من شرقي القطاع اليوم لمحاولة حماية المتظاهرين من رصاص قناصة جيش الاحتلال.

ملف خاص | يوم الأرض

#قطاع غزة
#الإطارات
#كرم أبو سالم

من عرب 48

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