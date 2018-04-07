استهداف ممنهج للطواقم الطبية بمسيرات العودة

استنكرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، سياسة جيش الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة في استهداف الطواقم الصحية الميدانية بشكل مباشر، بهدف إعاقة عملها في إخلاء ونقل المصابين.

وقال المتحدث باسم الصحة أشرف القدرة، إن الاستهداف الإسرائيلي تسبب في إصابة ثلاثة مسعفين بجراح متوسطة وإصابة ثمانية آخرين بالاختناق جراء تعرضهم لقنابل الغاز المسيل للدموع، بالإضافة إلى تضرر جزئي لسيارتي إسعاف تابعة للخدمات الطبية.

ودعا القدرة في بيان، المجتمع الدولي ومنظماته الانسانية إلى توفير الحماية الكاملة للطواقم الصحية والوحدات الإسعافية وفق القانون الدولي الانساني واتفاقية جنيف الرابعة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الأسبوع الماضي رفع حالة الجهوزية والاستعداد في قطاع غزة وذلك لمواكبة فعاليات مسيرة العودة التي انطلقت الجمعة الماضية.

وبدأت مسيرات العودة صباح الجمعة قبل الماضية، إذ تجمهر عشرات الآلاف من الفلسطينيين، في عدة مواقع قرب السياج على حدود قطاع غزة، للمطالبة بالعودة.

ويقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه الفعاليات السلمية بالقوة ما أسفر عن استشهاد 31 فلسطينيًا، وإصابة الآلاف، ومن بينهم طواقم صحفية وطبية.