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اعتقالات في مداهمات للاحتلال بالضفة الغربية

تاريخ النشر: 08/04/2018 - 08:15

اعتقالات في مداهمات للاحتلال بالضفة الغربية
توضيحية (أ. ب)
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال عطلة نهاية الأسبوع، 28 فلسطينيًا من أنحاء مختلفة في الضفة الغربية المحتلة، وسط مداهمات واقتحامات.

وأعلن الاحتلال أن وحدات من الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة ووحدة ما يعرف بـ"حرس الحدود، نفذوا حملات اعتقال بحق فلسطينيين بزعم "ضلوعهم في أنشطة إرهابية وإرهاب شعبي واضطرابات عنيفة في الضفة.

وزعمت قوات الاحتلال انها عثرت على سلاح خلال عمليات الدهم والتفتيش في منازل المواطنين في قرية كفر مالك .ولم تعرف هويات المعتقلين حتى اللحظة.

وأكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن سلطات الاحتلال صعدت خلال شهر آذار/ مارس الماضي من حملات الاعتقال ضد الفلسطينيين، ورصد المركز في تقريره الشهري حول الاعتقالات خلال شباط/ فبراير 550 حالة اعتقال، من بينهم 105 طفلاً قاصراً، و20 امرأة وفتاة.

ملف خاص | يوم الأرض

#اعتقالات
#الضفة الغربية

من عرب 48

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