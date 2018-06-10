رام الله تتظاهر ضد الإجراءات العقابية على قطاع غزة

انطلقت، مساء اليوم، الأحد، تظاهرة عارمة في مدينة رام الله، بالضفة الغربية المحتلة، تطالب السلطة الفلسطينية برفع إجراءاتها العقابية عن قطاع غزة.

وهتف المشاركون في التظاهرة التي يشارك فيها الآلاف من الفلسطينيين، "سجّل ع قائمة العار، كل مشارك في الحصار"، "ليش نحاصر غزة ليش... ما بكفي حصار الجيش"، وسط غضب عارم في أوساط المظاهرين ضد الإجراءات العقابية في غزة.

وتنظم هذه التظاهرة من قبل "حراك رفع العقوبات عن غزة"، وهو حراك واسع يضم أكاديميين وصحافيين وكتابًا وفنانين وأسرى محررين ونشطاء ومواطنين، قرروا كسر حالة الصمت العام تجاه الإجراءات العقابية التي تفرضها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة منذ آذار/ مارس من العام الماضي.

ونشط الحراك، منذ يومين، بنشر فيديوهات من مختلف أنحاء العالم تتحدث عن معاناة غزة، وضرورة إنهاء العقوبات التي فرضتها السلطة الفلسطينية عليها.

(بتبع...)