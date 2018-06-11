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غزة: توغل لآليات الاحتلال وسط أعمال تجريف شرق البريج

تاريخ النشر: 11/06/2018 - 13:28

غزة: توغل لآليات الاحتلال وسط أعمال تجريف شرق البريج
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

توغّلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية، اليوم الإثنين، بشكل محدود في أراضي المواطنين والمزارعين وسط أعمال تجريفٍ وإطلاق نار متقطع شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسل "وفا"، بأن سبع آليات عسكرية إسرائيلية تضم أربع دبابات وثلاث جرافات"D9" انطلقت من موقع "المدرسة" العسكري الإسرائيلي الجاثم خلف السياج الحدودي شرق البريج وتوغلت لمسافة 150 مترا في الأراضي الزراعية شرق المخيم وسط أعمال تجريف ووضع سواتر ترابية وأسلاك شائكة، مع إطلاق نار متقطع، وتحليقٍ لطائرات استطلاع في أجواء المكان.

يُذكر أن قوات الاحتلال تتعمد التوغل بين الفينة والأخرى في المناطق الحدودية على طول امتداد السياج الأمني الحدودي شرق القطاع، وتقوم بأعمال تجريف ومنع المزارعين من الوصول لأراضيهم.

 


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#غزة
#البريج
#الاحتلال
#آليات الاحتلال
#تجريف آراض

من عرب 48

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