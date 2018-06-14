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معبر رفح مفتوح طوال أيام عيد الفطر

تاريخ النشر: 14/06/2018 - 23:41

معبر رفح مفتوح طوال أيام عيد الفطر
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

قررت السلطات المصرية، اليوم الخميس، تمديد فتح معبر رفح البري، مع قطاع غزة، ثلاثة أيام، بدءًا من غد الجمعة، ليشمل أيام عيد الفطر.

وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي للجانب الفلسطيني من المعبر: "قررت السلطات المصرية تمديد فتح المعبر أيام عيد الفطر، في كلا الاتجاهين، لسفر الحالات الإنسانية وعودة العالقين من الجانب المصري".

وفي 18 أيار/ مايو الماضي، أعلنت القاهرة فتح المعبر طيلة أيام شهر رمضان الذي ينتهي اليوم.

ومنذ مطلع تشرين الثاني/نوفمبر 2017، تتولى حكومة الوفاق الفلسطينية إدارة معابر قطاع غزة، بعد تسلمها من حركة حماس، تطبيقًا لاتفاق المصالحة الموقع في 12 تشرين الأول/أكتوبر من العام نفسه.

ويربط رفح القطاع بمصر، وتغلقه الأخيرة بشكل شبه كامل، منذ تموز/يوليو 2013، وتفتحه على فترات متباعدة بشكل استثنائي لمرور الحالات الإنسانية.

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#فتح معبر
#عيد الفطر

من عرب 48

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