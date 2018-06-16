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إصابات بمواجهات مع الاحتلال ببرطعة قبيل هدم منزل قبها

تاريخ النشر: 16/06/2018 - 11:35

إصابات بمواجهات مع الاحتلال ببرطعة قبيل هدم منزل قبها
(أرشيف)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

أصيب عدد من الشبان بجراح متفاوتة وحالات اختناق، وذلك خلال المواجهات التي اندلعت فجر اليوم السبت، في قرية برطعة الشرقية مع جنود الاحتلال الذين اقتحموا القرية لتثبيت إخطارا بهدم منزل المواطن علاء قبها المتهم بتنفيذ عملية دهس قبل أشهر قتل بها جنديان قرب دوتان.

وحسب مواطنون، إن المواجهات اندلعت وسط البلدة في حين أصيب عدد كبير من المواطنين بالاختناق بينهم شابين أصيبا جراء اعتداء الجنود عليهما.

وأطلق جنود الاحتلال وابلا كثيفا من القنابل الصوتية والغازية باتجاه المواطنين، في حين ثبتت سلطات الاحتلال قرار هدم منزل الشاب علاء قبها المتهم بقتل جنديين دهسا قبل أشهر، ورفضت كل قرارات الاستئناف حيث يتوقع هدم المنزل في أي لحظة.

وكانت سلطات الاحتلال قد، سلمت ذوي الاسير قبها الأسبوع الماضي إخطارا بهدم منزلهم وأمهلتهم حتى مساء أمس الأول الخميس لإخلائه.  

يذكر أن العملية تزامنت مع الذكرى الأربعين لاستشهاد أحمد جرار والتي توافق اليوم، كما يصادف اليوم ذكرى مرور 100 يوم على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي ونقل سفارة واشنطن للمدينة المحتلة.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#برطعة الشرقية
#دهس
#مواجهات
#إخطار
#علاء قبها

من عرب 48

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