  2. فلسطينيات
  3. أخبار

تجدد المظاهرات برم الله المطالبة برفع العقوبات عن غزة

تاريخ النشر: 16/06/2018 - 13:35

تجدد المظاهرات برم الله المطالبة برفع العقوبات عن غزة
(أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

تتجدد مساء اليوم السبت، المظاهرات والمسيرات في رام الله بالضفة الغربية المحتلة والمطالبة برفع العقوبات عن قطاع غزة التي فرضتها السلطة الفلسطينية، وكذلك فك الحصار عن القطاع يفرضه الاحتلال الإسرائيلي منذ 12 عاما.

وأعلن حراك رفع العقوبات عن قطاع غزة، عن مواصلة فعالياته في الضفة الغربية، عبر تنظيم مسيرة، ليوم السبت، الساعة السادسة مساء على دوار المنارة وسط رام الله.

وجاء في بيان الحراك الذي نشره على صفحته عبر "فيسبوك": لأننا في حملة ارفعوا العقوبات صوت الحق الذي لا تقمعه الهروات ولا ترهبه التهديدات، ندعوكم للمشاركة الشعبية الواسعة إسناداً ونصرة لغزة، لنرفع الصوت مرة أخرى ونقول: ارفعوا العقوبات عن غزة".

وأكد الحراك في بيانه على استمرار فعالياته الاحتجاجية حتى استجابة الرئيس محمود عباس وحكومته لمطالهم برفع كافة العقوبات عن قطاع غزة.

وتابع الحراك "مستمرون رغم ما تعرضنا له في التظاهرة الأخيرة يوم الأربعاء الماضي من حملة ممنهجة من القمع والاعتقال والضرب والسحل على يد الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي ضربت بعرض الحائط كل الدعم والالتفاف الشعبي والحقوقي حول التظاهرة، والذي أكد على قانونيتها وحقنا في التظاهر السلمي".

وأوضح أن ما قامت به الأجهزة الأمنيّة هو دليل آخر على تأثير الحملة وصداها والتفاف الجماهير حولها وحول مطلبها الوطنيّ، وعلى إفلاس السلطة وغياب أي مبرر سياسي أو وطني في استهداف ومعاقبة أهلنا الصامدين في قطاع غزة.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#رام الله
#مسيرات
#مظاهرات
#عقوبات
#قطاع غزة
#حصار
#السلطة الفلسطينية

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

قوات سجن نفحة الصحراوي تعتدي على الأسرى بالعيد
قوات سجن نفحة الصحراوي تعتدي على الأسرى بالعيد

2018-06-16

إنقاذ العشرات عقب اشتعال النيران بمطعم ببيت جالا
إنقاذ العشرات عقب اشتعال النيران بمطعم ببيت جالا

2018-06-16

إصابات بمواجهات مع الاحتلال ببرطعة قبيل هدم منزل قبها
إصابات بمواجهات مع الاحتلال ببرطعة قبيل هدم منزل قبها

2018-06-16

الأكثر قراءة

خسارة غير مستحقة لمصر أمام أوروغواي في الدقيقة 90

خسارة غير مستحقة لمصر أمام أوروغواي في الدقيقة 90

2018-06-15
المغرب يخسر في الوقت القاتل من هدف ذاتي

المغرب يخسر في الوقت القاتل من هدف ذاتي

2018-06-15
الاحتلال يستنفر والغزيون مستمرون بمسيرات العودة

الاحتلال يستنفر والغزيون مستمرون بمسيرات العودة

2018-06-15
محمد صلاح خارج التشكيلة الأساسية لمواجهة أوروغواي

محمد صلاح خارج التشكيلة الأساسية لمواجهة أوروغواي

2018-06-15
الأمير وليام سيصل حائط البراق بإطار زيارته للسلطة الفلسطينية

الأمير وليام سيصل حائط البراق بإطار زيارته للسلطة الفلسطينية

2018-06-15