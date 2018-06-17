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جنين: مجهولون يُصيبون مواطنة ونجلها وحفيدها بإطلاق نار

تاريخ النشر: 17/06/2018 - 08:46

جنين: مجهولون يُصيبون مواطنة ونجلها وحفيدها بإطلاق نار
أرشيفية
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أُصيبت مواطنة ونجلها وحفيدها، فجر اليوم الأحد، جراء إطلاق نار من قبل مجهولين، جنوب جنين.

وأفاد الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات؛ بأن مواطنة تبلغ من العمر 50 عاما ونجلها (27 عاما) وحفيدها (3 سنوات) تعرضوا لإطلاق نار من قبل مجهولين عند مفترق عرابة جنوب جنين، ما أدى لإصابة المواطنة في صدرها ووُصفت حالتها بالخطيرة، فيما أصيب نجلها وحفيدها بجروح وصفت بالمتوسطة.

وأضاف ارزيقات أن طواقم المباحث العامة والتحقيقات في شرطة المحافظة فتحت تحقيقا في ظروف وملابسات الحادث، وعملت على معاينة مسرح الجريمة ورفع الأدلة الجنائية، كما ضبطت المركبة التي استخدمت في الحادث حيث تبين أنها تحمل لوحة تسجيل صفراء، ومركبة أخرى استولى عليها المُنفذون بعد الحادثة.

وأكد أن الشرطة تساندها الأجهزة الأمنية في محافظة جنين فرضت طوقا أمنيًا على المحافظة، وأقامت العديد من الحواجز بحثا عن المشتبه بهم، مشيرا إلى أن التحقيقات الأولية دلت أن المشتبه بهم استقلوا مركبة غير قانونية وافتعلوا حادث سير مع المركبة التي كان يستقلها المصابون، قبل أن يطلقوا النار صوبهم ومن ثم استولى الجناة على مركبة أحد المواطنين أثناء مروره من المكان، ولاذوا بالفرار بها، وجرى ضبطها في مدينة جنين.

وناشد ارزيقات المواطنين المساعدة في الوصول للمشتبه بهم، من خلال التواصل مع الشرطة والأجهزة الأمنية والإدلاء بأي معلومة حولهم.

 

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#جنين
#عرابة
#إصابة
#حالة خطيرة
#إطلاق رصاص

من عرب 48

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