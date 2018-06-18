الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيا بالضفة

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، 13 فلسطينيا من انحاء الضفة الغربية المحتلة، وداهمت العديد من المنازل، وسط مواجهات مع الشبان.

وقال الجيش إن المعتقلين مطلوبون لأجهزة الاحتلال الأمنية، مشيرا إلى تحويلهم للتحقيق لدى الجهات الأمنية المختصة.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال إثر اقتحام بعض المناطق، وأطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص وقنابل الصوت والغاز دون أن يبلغ عن إصابات.

وأغلقت قوات الاحتلال مدخل مدينة نابلس الجنوبي، قرب حاجز حوارة العسكري، بساعات المتأخرة من الليل، في أعقاب تجمع لمستوطنين محتجين على إخلاء بؤرة استيطانية أقيمت على أراضي المواطنين جنوب مدينة نابلس.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أغلقت الشارع الرئيسي الواصل لمدينة نابلس، بالقرب من دوار مستوطنة "يتسهار" وقرب حاجز حوارة، ومنعت المواطنين من المرور ما أدى لحدوث أزمة مرورية خانقة.

وليل الأحد، اعتقلت قوات شابين من داخل البلدة القديمة بالقدس المحتلة، دون معرفة هويتهما أو سبب اعتقالهما، وتم اقتيادهما إلى مركز توقيف وتحقيق تابع للاحتلال في المدينة المحتلة.