قوات الاحتلال تعتقل رجل أعمال مقدسي ونجله

اعتقلت عناصر من الشرطة ومخابرات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، رجل الأعمال المقدسي سامي أبو ديه ونجله تامر.

واقتحمت قوات الاحتلال فندق الـ"أمبسادور" في القدس المحتلة واعتقلت مالك الفندق أبو ديه ونجله تامر الذي يديره، بعد محاصرة المكان قبل المداهمة.

وفور مداهمة الفندق سارعت قوات الاحتلال إلى مصادرة الهاتف المحمول لأبو ديه بعد احتجاز بطاقته الشخصية.

ولم تحدد الشرطة والمخابرات تبريرات الاعتقال "القانونية" ولكنها كانت قد داهمت الفندق أمس الإثنين، لمنع احتفال لمناسبة اليوم الوطني لروسيا الذي نظم بحضور السفير الروسي لدى السلطة الفلسطينية، حيدر أغانين، ومستشار الرئيس الفلسطيني للعلاقات الدولية، د.نبيل شعث، وعضو الكنيست رئيس القائمة المشتركة، أيمن عودة.

وأبدى وزير الأمن الداخلي للاحتلال في القدس، جلعاد إردان، في وقت سابق اليوم، غضبه من تنظيم الاحتفال في فندق الـ"أمبسادور" حيث دعا الى التحقيق مع عودة على هذه الخلفية.