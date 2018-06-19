  2. فلسطينيات
  3. أخبار

قوات الاحتلال تعتقل رجل أعمال مقدسي ونجله

تاريخ النشر: 19/06/2018 - 21:52

قوات الاحتلال تعتقل رجل أعمال مقدسي ونجله
من مداهمة الاحتلال لفندق في القدس المحتلة أمس واعتقال بعض الناشطين (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: خالد السيد

اعتقلت عناصر من الشرطة ومخابرات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، رجل الأعمال المقدسي سامي أبو ديه ونجله تامر.

واقتحمت قوات الاحتلال فندق الـ"أمبسادور" في القدس المحتلة واعتقلت مالك الفندق أبو ديه ونجله تامر الذي يديره، بعد محاصرة المكان قبل المداهمة.

وفور مداهمة الفندق سارعت قوات الاحتلال إلى مصادرة الهاتف المحمول لأبو ديه بعد احتجاز بطاقته الشخصية.

الاحتلال يمنع احتفالا بالقدس بيوم روسيا
اقتحم ضباط مخابرات الاحتلال الفندق بالتزامن مع بدء حفل استقبال دعت إليه سفارة روسيا الاتحادية وجمعية الصداقة الفلسطينية-الروسية، ومنعوا اتمام الحفل واعتقلوا ستة نشطاء، هم راسم عبيدات، هاني العيساوي، عبد اللطيف غيث، هاني العيساوي، عنان بركات، عبير أبو خضير.
 

ولم تحدد الشرطة والمخابرات تبريرات الاعتقال "القانونية" ولكنها كانت قد داهمت الفندق أمس الإثنين، لمنع احتفال لمناسبة اليوم الوطني لروسيا الذي نظم بحضور السفير الروسي لدى السلطة الفلسطينية، حيدر أغانين، ومستشار الرئيس الفلسطيني للعلاقات الدولية، د.نبيل شعث، وعضو الكنيست رئيس القائمة المشتركة، أيمن عودة.

وأبدى وزير الأمن الداخلي للاحتلال في القدس، جلعاد إردان، في وقت سابق اليوم، غضبه من تنظيم الاحتفال في فندق الـ"أمبسادور" حيث دعا الى التحقيق مع عودة على هذه الخلفية.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#القدس المحتلة
#الاحتلال
#مخبارات
#الشرطة
#الجيش
#أمباسادور

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"محكمة قتَلَة الدوابشة تفضح ازدواجيّة المعايير التي يتّبعُها القضاء الإسرائيلي"
"محكمة قتَلَة الدوابشة تفضح ازدواجيّة المعايير التي يتّبعُها القضاء الإسرائيلي"

2018-06-19

الحكم 22 عاما على فلسطيني بدعوى محاولة تنفيذ عملية طعن
الحكم 22 عاما على فلسطيني بدعوى محاولة تنفيذ عملية طعن

2018-06-19

الوضع الصحي للأسير الجريح نور الدين شناوي مستقر
الوضع الصحي للأسير الجريح نور الدين شناوي مستقر

2018-06-19

الأكثر قراءة

تونس تخسر أمام إنجلترا في الوقت القاتل

تونس تخسر أمام إنجلترا في الوقت القاتل

2018-06-18
زيارة الأمير وليام: غضب إسرائيلي لتعريف القدس أرضا محتلة

زيارة الأمير وليام: غضب إسرائيلي لتعريف القدس أرضا محتلة

2018-06-18
السويد تتخطى كوريا الجنوبية بهدف يتيم

السويد تتخطى كوريا الجنوبية بهدف يتيم

2018-06-18
بلجيكا تستهل مشوارها بالمونديال بفوز ساحق

بلجيكا تستهل مشوارها بالمونديال بفوز ساحق

2018-06-18
زعبي تتابع برنامج سد نقص المختصين النفسيين مع مجلس التعليم العالي

زعبي تتابع برنامج سد نقص المختصين النفسيين مع مجلس التعليم العالي

2018-06-18