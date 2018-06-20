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تظاهرة في بيت لحم تطالب برفع العقوبات عن غزة

تاريخ النشر: 20/06/2018 - 21:52

تظاهرة في بيت لحم تطالب برفع العقوبات عن غزة
(فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

نظمت تظاهرة، مساء اليوم، الأربعاء، في منطقة باب الزقاق وسط مدينة بيت لحم، بالضفة الغربية المحتلة، للمطالبة برفع العقوبات عن قطاع غزة.

ورفع المشاركون شعارات تضامنية مع القطاع، طالبوا من خلالها برفع العقوبات، وأخرى داعمة للمقاومة وداعية لوقف التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

ومن بين الشعارات التي رفعها المشاركون: "بيروت، بيت لحم، عمان تقول ارفعوا العقوبات"، "من الضفة وغزة طلع القرار بكفي حصار".

وتزامنت التظاهرات في بيت لحم مع تظاهرات شهدتها لبنان والأردن أمام مقرات السفارة الفلسطينية في كلا البلدين، بدعوة من حراك رفع العقوبات عن قطاع غزة، للمطالبة برفع العقوبات عن القطاع المحاصر.

وطالب المتظاهرون بدعم القطاع في ظلّ استمرار الاستهداف الإسرائيلي للمسيرات السلمية ومواقع المقاومة.

وفرض الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، جملة من العقوبات على غزة في نيسان/ أبريل 2017 بدعوى إجبار حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على حل اللجنة الإدارية التي شكلتها في غزة، شملت خصم نحو 30% من الرواتب، وتقليص إمداد الكهرباء والتحويلات الطبية.

ورغم حل حركة حماس اللجنة الإدارية بعد حوارات بالقاهرة في أيلول/ سبتمبر الماضي، إلا أن العقوبات تواصلت وزادت في نيسان/ أبريل الماضي ليصل الخصم من رواتب الموظفين إلى نحو 50%.

 

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#غزة
#رفع العقوبات
#بيت لحم

تظاهرة في بيت لحم تطالب برفع العقوبات عن غزة

من عرب 48

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