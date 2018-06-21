الاحتلال يهدم منزل الأسير قبها في برطعة

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الفائتة، على هدم الشقة السكنية للأسير علاء قبها (26 عاما) في قرية برطعة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في المكان، وإصابة 7 فلسطينيين بإصابات متفاوتة.

وينسب الاحتلال للأسير قبها تنفيذ عملية دهس في 16 آذار/مارس الماضي، قتل فيها اثنان من جنود الاحتلال، وأصيب ثلاثة آخرون.

وكان قبها، وهو أسير محرر في حينه، قد أصيب إصابات طفيفة في حينه، ونقل إلى مستشفى "هيلل يافي" في الخضيرة.

من جهتها أكدت مصادر فلسطينية أن 7 فلسطينيين قد أصيبوا خلال هدم قوات الاحتلال الجدران الداخلية لمنزل الأسير علاء قبها في بلدة برطعة الشرقية المعزولة خلف جدار الفصل العنصري بجنين.

وقالت مصادر محلية إن نحو 20 آلية عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت برطعة، وداهمت المنزل الذي يتكون من شقة سكنية ويعيش فيها 12 شخصا في الطابق الثالث من عمارة تعود ملكيتها لوالده.

واندلعت مواجهات وصفت بالعنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال ما أدى إلى إصابة سبعة فلسطينيين بإصابات متفاوتة ما بين المتوسطة والطفيفة.