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21 مصابًا برصاص الاحتلال في غزة

تاريخ النشر: 22/06/2018 - 17:43

21 مصابًا برصاص الاحتلال في غزة
(أ ب)
عرب 48
تحرير: أحمد دراوشة

أعلنت وزارة الصحّة الفلسطينيّة إصابة 35 فلسطينيًا بجراح مختلفة واختناق بالغاز، منها 23 إصابة عولجت في النقاط الميدانية و12 تم تحويلها للمستشفيات منها 3 أطفال وفتاة واحدة.

واستهدفت قوات الاحتلال مجموعات من المواطنين شرق بلدة خزاعة شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، بالرصاص الحي وبقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدّى لإصابة مواطن برصاصة في قدمه، نقل على إثرها إلى المستشفى الأوروبي في المدينة، فيما أصيب آخرون بالاختناق نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

وأصيب عشرات المواطنين بالاختناق عقب استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقه جيش الاحتلال بكثافة على حشود المواطنين المشاركين في مسيرة سلمية، شرق القطاع.

وأشعل الشبان عشرات الإطارات المطاطية، في المناطق الحدودية، وأطلقوا طائرات ورقية وبالونات تحمل علم فلسطين.

وتدور مواجهات بين المئات من الشبان وقوات الاحتلال في مناطق مراكز المخيمات، على امتداد الشريط الحدودي شرق القطاع، فيما تهاجمهم قوات الاحتلال بإطلاق الرصاص الحي وقنابل المسيل للدموع.

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#غزة
#الاحتلال
#مسيرات العودة

من عرب 48

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