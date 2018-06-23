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إصابة شابٍ وبترُ أصابع طفل باعتداءات الاحتلال بالضفّة

تاريخ النشر: 23/06/2018 - 20:30

إصابة شابٍ وبترُ أصابع طفل باعتداءات الاحتلال بالضفّة
أرشيفية
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أُصيب شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي الحي، اليوم السبت، على حاجز الكونتينر شمال بيت لحم.

وأفادت "وفا"، بأن الشاب ماهر ثلجي جرادات من بلدة سعير شمال الخليل (34 عاما) أُصيب برصاص حي بالقدم على حاجز الكونتينر، ومنع جنود الاحتلال الطواقم الطبية الوصول له لإسعافه ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج لفترة طويلة، إلى أن تم اعتقاله من قبل قوات الاحتلال ونقل إلى إحدى مستشفيات القدس المحتلة.

وأُصيب الطفل عبد المهيمن عبد المحسن زيدان الدويك (14 عاما)، ببتر في أصابع يده اليمنى، إثر انفجار قنبلة ألقتها قوات الاحتلال تجاهه في البلدة القديمة بمدينة الخليل.

وأفاد والد الطفل لــ"وفا" بأن قوات الاحتلال أطلقت قنبلة صوب طفله أثناء تواجده في سوق اللبن بالبلدة القديمة ما تسبب بإصابته بجروح بالغة في يده اليمنى وبتر في أصابعه، وخدوش بأنحاء مختلفة من جسده نقل إثرها لتلقي العلاج في مستشفى الخليل الحكومي.

وأوضحت مصادر طبية لــ"وفا" أن القنبلة تسببت في بتر 3 أصابع، وتهتك إصبعان، كما أُصيب بخدوش سطحيه في رأسه وأنحاء مختلفة من جسده.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#الضفة
#الاحتلال
#الخليل
#بيت لحم
#الكونتينر

من عرب 48

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