نيويورك: وقفة احتجاجية إسنادًا للأسيرة خالدة جرار

أقامت شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى وقفةً احتجاجيّة أمام مكتب "أصدقاء جيش الدفاع الإسرائيلي" الواقع في ميدان التايمز بمانهاتن بمدينة نيويورك الأميركية، أمسٍ، السّبت، احتجاجًا على استمرار اعتقال القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، خالدة جرّار، وتجديد الاعتقال الإداري لها.

وخلال الوقفة، أغلق المتظاهرون مدخل المبنى الموجود به المكتب لفترة وجيزة.

ورُفعت في الوقفة أعلام فلسطين وصور المناضلة جرار، والشعارات المساندة والداعمة لها، والمنددة بجرائم الاحتلال وسياساته بحق الأسيرات والأسرى وخاصة سياسة الاعتقال الإداري، وتم توزيع المئات من المنشورات على المتواجدين قرب المكتب.

وأكّد منسّق شبكة صامدون في نيويورك، في بيانٍ وصلت "عرب 48" نسخةٌ منه، أن هذه الفعالية الاحتجاجية تأتي في إطار دعم وإسناد الأسيرات والأسرى السياسيين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لافتًا إلى أنّهم يشكّلون مصدر إلهام لهم ولجميع حركات التحرر في العالم.

واعتبر المنسّق أن استمرار اعتقال المناضلة جرار وتجديد الاعتقال الإداري لها هو محاولة ممنهجة من الاحتلال الإسرائيلي لعرقلة جهودها خاصة في محاسبة إسرائيل بمحكمة الجنايات الدولية على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.

وقال المنسق "بينما تستمر مسيرات العودة الكبرى وحالة التعبئة لها، لا يمكننا أن ننسى الحاجة الملحّة للنضال من أجل تحرير المناضلة جرّار والمعتقلين الإداريّين، وجميع السجناء السياسيين الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل بسبب مقاومتهم ونضالهم العادل من أجل تحرير فلسطين".

تجدر الإشارة إلى أنّ مكتب IDF office هو مكتب لمنظمة أميركيّة تُسمى "أصدقاء جيش الدفاع الإسرائيلي" تجمع التبرعات من الصهاينة الأثرياء في الولايات المتّحدة الأميركيّة لدعم جيش الاحتلال الإسرائيلي.