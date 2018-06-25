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الاحتلال يعتقل خمسة فلسطينيين في جنين وقباطية

تاريخ النشر: 25/06/2018 - 08:25

الاحتلال يعتقل خمسة فلسطينيين في جنين وقباطية
الصّورة للتوضيح فقط (جيش الاحتلال)
عرب ٤٨ / وفا
تحرير: أحمد دراوشة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، الإثنين، خمسة شبان من مخيم جنين وبلدة قباطية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينيّة، "وفا"، عن مصادر محلّية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عماد أبو الهيجا الطويل بعد اقتحامها مدينة ومخيم جنين ومداهمة منزل ذويه في المخيم، وسط اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الأعيرة النارية والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت أيضا بلدة قباطية واعتقلت أربعة شبان هم: قتيبة أحمد شلبي، وربيع فضل زكارنة، وأحمد سعيد أبو الرب، وباسم طزازعة.

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#جنين
#قباطية
#اعتقال
#الاحتلال

من عرب 48

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