  2. فلسطينيات
  3. أخبار

مقدسيون يحبطون محاولة للسيطرة على مبنيين بالشيخ جراح

تاريخ النشر: 25/06/2018 - 19:07

مقدسيون يحبطون محاولة للسيطرة على مبنيين بالشيخ جراح
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أحبط سكان منطقة كُبّانية أم هارون، في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، اليوم الإثنين، محاولة قوات الاحتلال، للسيطرة على مبنيين في المنطقة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال انسحبت من المكان بعدما طالبها الأهالي بإبراز قرار المحكمة القاضي بإخلاء العقارين، ما لم يكن بحوزتها.

يذكر أن جمعيات استيطانية وبدعمٍ وإسنادٍ من مؤسسات الاحتلال الرسمية، تمكنت من الاستيلاء على أكثر من عقار في المنطقة بواسطة طرق ملتوية وأوراق غير سليمة، في المنطقة التي تعتبر الأقرب إلى الشطر الغربي من المدينة، حيث تستمر في محاولاتها للاستيلاء على ما تبقى من منازل في المنطقة بزعم ملكيتها لها قبل عام 1948.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#كُبّانية أم هارون
#الشيخ جراح
#سلوان
#القدس المحتلة

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

احتجاج في غّزة بالتزامن مع مؤتمر "أونروا" الدولي
احتجاج في غّزة بالتزامن مع مؤتمر "أونروا" الدولي

2018-06-25

لماذا يزعج "الكوندوم" إسرائيل؟
لماذا يزعج "الكوندوم" إسرائيل؟

2018-06-25

جنين: الاحتلال يعتقل القيادي عبد الحليم عز الدين
جنين: الاحتلال يعتقل القيادي عبد الحليم عز الدين

2018-06-25

الأكثر قراءة

دبورية: مصرع علي نجار وأدهم رومي بحادث طرق قرب جنين

دبورية: مصرع علي نجار وأدهم رومي بحادث طرق قرب جنين

2018-06-24
إردوغان وتحالفه يحققان انتصارًا انتخابيا والمعارضة تشكّك

إردوغان وتحالفه يحققان انتصارًا انتخابيا والمعارضة تشكّك

2018-06-24
بوّابة المستوطنين لاقتحام الأقصى

بوّابة المستوطنين لاقتحام الأقصى

2018-06-24
اتهام شابين بمحاولة قتل في أم الفحم

اتهام شابين بمحاولة قتل في أم الفحم

2018-06-24
المنتخب الإنجليزي يسحق منتخب بنما بنصف دزّينة

المنتخب الإنجليزي يسحق منتخب بنما بنصف دزّينة

2018-06-24