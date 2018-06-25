مقدسيون يحبطون محاولة للسيطرة على مبنيين بالشيخ جراح

أحبط سكان منطقة كُبّانية أم هارون، في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، اليوم الإثنين، محاولة قوات الاحتلال، للسيطرة على مبنيين في المنطقة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال انسحبت من المكان بعدما طالبها الأهالي بإبراز قرار المحكمة القاضي بإخلاء العقارين، ما لم يكن بحوزتها.

يذكر أن جمعيات استيطانية وبدعمٍ وإسنادٍ من مؤسسات الاحتلال الرسمية، تمكنت من الاستيلاء على أكثر من عقار في المنطقة بواسطة طرق ملتوية وأوراق غير سليمة، في المنطقة التي تعتبر الأقرب إلى الشطر الغربي من المدينة، حيث تستمر في محاولاتها للاستيلاء على ما تبقى من منازل في المنطقة بزعم ملكيتها لها قبل عام 1948.