جرافات عسكرية للاحتلال تتوغل شرقي غزة وخانيونس

توغلت صباح اليوم الثلاثاء، جرافات وآليات عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي لمسافة محدودة شرقي مدينة غزة، وبلدة القرارة شرقي خانيونس في قطاع غزة.

وكانت جرافتان إسرائيليتان توغلتا فجرا قرب موقع أبو صفية شرق جباليا والتي انتهت بعد ساعتين من بدايتها.

وتوغلت أربع جرافات عسكرية وآلية ميركافاة لمسافة 60 مترًا من السياج الأمني شرق مدينة غزة، وشروعها بأعمال تجريف في المكان، فيما توغلت أربع جرافات وكباش عسكري شرقي بلدة القرارة لمسافة محدودة.

ويرافق التوغلين، وفق شهود عيان، عدد من الجيبات العسكرية والآليات داخل السياح الأمني.

وتتوغل قوات الاحتلال بشكل محدود في بعض المناطق شرقي القطاع وشماله، وتجرّف أراض زراعية محاذية للسياج الأمني بذريعة أمنية.

وليل الإثنين، ذكرت وسائل إعلام أن أربعة فلسطينيين تسللوا عبر السياج الفاصل شرق رفح جنوب قطاع غزة، وقاموا بالاستيلاء على معدات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال، وتمكنوا من الانسحاب من المكان.

ووفقاً للمصادر، فإن اربعة فلسطينيين تسللوا لمنطقة كرم ابو سالم مساء اليوم الاثنين، واستولوا على صندوق ذخيرة من المكان.

كما تمكن شبان فلسطينيين من الاستيلاء على معدات لوحدة هندسة تتبع الاحتلال عقب تمكنهم من اجتياز الحدود شرقي بلدة خزاعة شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة قبل انسحابهم بسلام.