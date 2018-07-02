السلطات المصرية تعيد فتح معبر رفح مع غزة

أعلنت مصر، مساء اليوم، الإثنين، إعادة فتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، اليوم الإثنين، على أن يكون المعبر إجازة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

ولم يحدد الجانب المصري، هل ذلك يعني فتحًا دائمًا للمعبر أم لا،. ووكانت السلطات المصرية قد أعلنت، استئناف فتح معبر رفح البري مع قطاع غزة، اليوم الإثنين، بعد إغلاقه لمدة 3 أيام، أمام حركة المسافرين.

وأفادت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أصدر تعليمات بفتح المعبر لعبور الحالات الإنسانية والعالقين في كلا الجانبين؛ لتخفيف معاناة مواطني القطاع. ولم يحدد الجانب المصري، مدة فتح المعبر.

وأمس الأحد، أعلن المكتب الإعلامي للجانب الفلسطيني من المعبر (تديره حكومة الوفاق)، أن السلطات المصرية قررت استئناف فتح المعبر في كلا الاتجاهين، لسفر المواطنين وعودة العالقين من الجانب المصري.

وكانت السلطات المصرية أعلنت في 18 أيار/ مايو الماضي، فتح المعبر طيلة أيام شهر رمضان، قبل أن تعلن تمديده لاحقًا.

لكن القاهرة أعلنت، الأسبوع الماضي، إعادة إغلاق المعبر دون ذكر أسباب ذلك.

ومنذ مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، تتولى حكومة الوفاق الفلسطينية إدارة معابر قطاع غزة، بعد تسلمها من حركة حماس، تطبيقًا لاتفاق المصالحة الموقع في 12 تشرين الأول/ أكتوبر من العام نفسه.

ويربط المعبر القطاع بمصر، وتغلقه الأخيرة بشكل شبه كامل، منذ تموز/ يوليو 2013، وتفتحه على فترات متباعدة بشكل استثنائي لمرور الحالات الإنسانية.