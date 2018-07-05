غزة تشيع الشهيد الفتى محمود الغرابلي

شاركت جماهير غفيرة بعد ظهر اليوم الخميس، في تشييع جثمان الشهيد الفتى محمود الغرابلي (16 عاما)، الذي استشهد أمس متأثرا بجراحه التي أصيب بها قبل نحو شهرين شرق مدينة غزة.

وانطلق موكب الجنازة للصلاة على الشهيد ومن ثم موارته الثرى في مقبرة الشهداء في المدينة، وسط هتافات تطالب بالرد على جرائم الاحتلال المستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، مساء الأربعاء، استشهاد الفتى محمود الغرابلي متأثرا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها قبل نحو شهرين شرق مدينة غزة.

وأوضحت أن الشهيد الغرابلي أصيب خلال مسيرات العودة برصاصة في الرأس، وكانت حالته حرجة إلى أن أعلن عن استشهاده.

واستشهد نحو 134 فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي وأصيب أكثر من 15 ألف بجراح منذ انطلاق مسيرات العودة بنهاية آذار/مارس الماضي.