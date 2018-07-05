  2. فلسطينيات
  3. أخبار

غزة تشيع الشهيد الفتى محمود الغرابلي

تاريخ النشر: 05/07/2018 - 13:40

غزة تشيع الشهيد الفتى محمود الغرابلي
الفتى الغرابلي استشهد أمس متأثرا بجراحه(فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شاركت جماهير غفيرة بعد ظهر اليوم الخميس، في تشييع جثمان الشهيد الفتى محمود الغرابلي (16 عاما)، الذي استشهد أمس متأثرا بجراحه التي أصيب بها قبل نحو شهرين شرق مدينة غزة.

وانطلق موكب الجنازة للصلاة على الشهيد ومن ثم موارته الثرى في مقبرة الشهداء في المدينة، وسط هتافات تطالب بالرد على جرائم الاحتلال المستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، مساء الأربعاء، استشهاد الفتى محمود الغرابلي متأثرا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها قبل نحو شهرين شرق مدينة غزة.

وأوضحت أن الشهيد الغرابلي أصيب خلال مسيرات العودة برصاصة في الرأس، وكانت حالته حرجة إلى أن أعلن عن استشهاده.

واستشهد نحو 134 فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي وأصيب أكثر من 15 ألف بجراح منذ انطلاق مسيرات العودة بنهاية آذار/مارس الماضي.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#شهيد
#قطاع غزة
#جنازة
#محمود الغرابلي

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

دعوات لإنقاذ "الخان الأحمر" والاحتلال يواصل مخطط الهدم والتهجير
دعوات لإنقاذ "الخان الأحمر" والاحتلال يواصل مخطط الهدم والتهجير

2018-07-05

حمدان: عدة وسطاء بين حماس وإسرائيل بشأن الأسرى
حمدان: عدة وسطاء بين حماس وإسرائيل بشأن الأسرى

2018-07-05

مستوطنون يقلعون مئات الأشجار والاحتلال يهدم خيمة بسوسيا
مستوطنون يقلعون مئات الأشجار والاحتلال يهدم خيمة بسوسيا

2018-07-05

الأكثر قراءة

هزة بقوة 4.5 تضرب شمالي البلاد

هزة بقوة 4.5 تضرب شمالي البلاد

2018-07-04
الناصرة... إلى أين بعد حل المجلس البلدي؟

الناصرة... إلى أين بعد حل المجلس البلدي؟

2018-07-04
هزة أرضية تضرب طبرية والجليل بقوة 4.2

هزة أرضية تضرب طبرية والجليل بقوة 4.2

2018-07-04
جريمة قتل فادية قديس بيافا: اتهام الابنة وصديقها

جريمة قتل فادية قديس بيافا: اتهام الابنة وصديقها

2018-07-04
ليبرمان ورئيس الشاباك يتبادلان الصراخ بسبب لم الشمل

ليبرمان ورئيس الشاباك يتبادلان الصراخ بسبب لم الشمل

2018-07-04