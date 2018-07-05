  2. فلسطينيات
  3. أخبار

مستوطنون يقلعون مئات الأشجار والاحتلال يهدم خيمة بسوسيا

تاريخ النشر: 05/07/2018 - 10:34

مستوطنون يقلعون مئات الأشجار والاحتلال يهدم خيمة بسوسيا
المستوطنون قاموا بتقطيع 350 شجرة ببلدة الخضر(أرشيف)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

أقدم مستوطنون صباح اليوم الخميس، على قلع المئات من أشجار الكرمة المثمرة في أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم، فيما هدمت قوات الاحتلال، خيمة سكنية في قرية سوسيا شرق بلدة يطا جنوب الخليل، واعتدت على ساكنيها بالضرب.

وحسب منسق لجنة مقاومة الجدار والاستيطان في الخضر، أحمد صلاح، فإن المستوطنين قاموا بتقطيع 350 شجرة كرمة عمرها خمس سنوات تعود للمواطن إسلام علي جابر، تقع في منطقة الثغرة المحاذية لمستوطنة "دانيال" المقامة على أراضي الخضر.

ولفت إلى أن منطقة الثغرة أقيم عليها ثاني أكبر مدرسة دينية يهودية، مؤكدا أنها تتعرض منذ فترة إلى تصعيد كبير من قبل قوات الاحتلال تهدف إلى سلب المزيد من الأراضي لأغراض استيطانية.

إلى ذلك، أفاد منسق اللجان الشعبية والوطنية راتب الجبور، بأن قوات الاحتلال هدمت خيمة سكنية في منطقة سوسيا تعود لعائلة فريد أحمد زعل الجبور، ويقطنها 8 أفراد، واعتدت عليهم بالضرب بعد عراك ومجادلة سبقت عملية الهدم.

وهدمت قوات الاحتلال هدمت الخيمة السكنية دون سابق إنذار، وحذرت صاحبها من إعادة إقامتها.

يذكر أن قوات الاحتلال هدمت عدة خيام سكنية وحظائر في المنطقة في الآونة الأخيرة في خطوة تستهدف ترحيل المواطنين عن أراضيهم وممتلكاتهم لصالح عمليات التوسع الاستيطاني.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#مستوطنون
#بيت لحم
#أشجار
#هدم
#بلدة الخضر
#سوسيا

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

دعوات لإنقاذ "الخان الأحمر" والاحتلال يواصل مخطط الهدم والتهجير
دعوات لإنقاذ "الخان الأحمر" والاحتلال يواصل مخطط الهدم والتهجير

2018-07-05

حمدان: عدة وسطاء بين حماس وإسرائيل بشأن الأسرى
حمدان: عدة وسطاء بين حماس وإسرائيل بشأن الأسرى

2018-07-05

مواجهات بالضفة واعتقالات طالت وزير الأسرى الأسبق
مواجهات بالضفة واعتقالات طالت وزير الأسرى الأسبق

2018-07-05

الأكثر قراءة

هزة بقوة 4.5 تضرب شمالي البلاد

هزة بقوة 4.5 تضرب شمالي البلاد

2018-07-04
الناصرة... إلى أين بعد حل المجلس البلدي؟

الناصرة... إلى أين بعد حل المجلس البلدي؟

2018-07-04
هزة أرضية تضرب طبرية والجليل بقوة 4.2

هزة أرضية تضرب طبرية والجليل بقوة 4.2

2018-07-04
جريمة قتل فادية قديس بيافا: اتهام الابنة وصديقها

جريمة قتل فادية قديس بيافا: اتهام الابنة وصديقها

2018-07-04
ليبرمان ورئيس الشاباك يتبادلان الصراخ بسبب لم الشمل

ليبرمان ورئيس الشاباك يتبادلان الصراخ بسبب لم الشمل

2018-07-04