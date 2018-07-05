مستوطنون يقلعون مئات الأشجار والاحتلال يهدم خيمة بسوسيا

أقدم مستوطنون صباح اليوم الخميس، على قلع المئات من أشجار الكرمة المثمرة في أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم، فيما هدمت قوات الاحتلال، خيمة سكنية في قرية سوسيا شرق بلدة يطا جنوب الخليل، واعتدت على ساكنيها بالضرب.

وحسب منسق لجنة مقاومة الجدار والاستيطان في الخضر، أحمد صلاح، فإن المستوطنين قاموا بتقطيع 350 شجرة كرمة عمرها خمس سنوات تعود للمواطن إسلام علي جابر، تقع في منطقة الثغرة المحاذية لمستوطنة "دانيال" المقامة على أراضي الخضر.

ولفت إلى أن منطقة الثغرة أقيم عليها ثاني أكبر مدرسة دينية يهودية، مؤكدا أنها تتعرض منذ فترة إلى تصعيد كبير من قبل قوات الاحتلال تهدف إلى سلب المزيد من الأراضي لأغراض استيطانية.

إلى ذلك، أفاد منسق اللجان الشعبية والوطنية راتب الجبور، بأن قوات الاحتلال هدمت خيمة سكنية في منطقة سوسيا تعود لعائلة فريد أحمد زعل الجبور، ويقطنها 8 أفراد، واعتدت عليهم بالضرب بعد عراك ومجادلة سبقت عملية الهدم.

وهدمت قوات الاحتلال هدمت الخيمة السكنية دون سابق إنذار، وحذرت صاحبها من إعادة إقامتها.

يذكر أن قوات الاحتلال هدمت عدة خيام سكنية وحظائر في المنطقة في الآونة الأخيرة في خطوة تستهدف ترحيل المواطنين عن أراضيهم وممتلكاتهم لصالح عمليات التوسع الاستيطاني.