2018: اقتحامات المستوطنين للأقصى تسجل رقمًا قياسيًا

كشفت جمعية استيطانية إسرائيلية أن أكثر من 22 ألف مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى منذ بداية العام الجاري. جاء ذلك في تقرير صدر عن جمعية "يرا" التي تشجع اقتحامات الأقصى.

وذكر التقرير أن 22 ألفا و206 يهود اقتحموا المسجد منذ بداية العام الجاري (حتى شهر حزيران/ يونيو الماضي).

وأضاف أن "العدد سيسجل رقما قياسيا نهاية العام الجاري، مقارنة بـ 2017، حيث بلغ عددهم 22 ألفا و552 مستوطنا.

ومنذ 2003، تسمح الشرطة الإسرائيلية باقتحام المسجد في فترتين، صباحا وبعد الظهر بشكل يومي، عدا الجمعة والسبت.

وتتم الاقتحامات من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد الأقصى بحراسة شرطية.

وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس احتجت مرارا على ذلك، ودعت إلى وقفها بشكل كامل، لكن السلطات الإسرائيلية لم تستجب