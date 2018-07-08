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مصرع شابين من القدس في حادثي طرق ودهس

تاريخ النشر: 08/07/2018 - 08:32

مصرع شابين من القدس في حادثي طرق ودهس
ضحية حادث الطرق محمد الجولاني
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

توفي سائق الدراجة النارية، الشاب محمد ربحي حامد الجولاني (34 عاما) من القدس، متأثرا بجراحه الحرجة، التي أصيب بها في حادث طرق وقع قرب القدس، مساء أمس السبت.

ضحية الدهس، محمود ربايعة

وفي حادث آخر وقع على شارع 6 عند مفرق "أيال" القريب من مدينتي الطيرة والطيبة، لقي العامل محمود جميل رشيد ربايعة (37 عاما) من بلدة العبيدية في منطقة بيت لحم، ويسكن في حي الطور بالقدس مصرعه في دهسا من قبل شاحنة، بعد منتصف الليلة الماضية.

وساد الحزن والأسى بين أبناء عائلتي ضحيتي الحادثين، وتوافد عدد كبير من الأهالي على منزلي العائلتين للوقوف إلى جانبهم ومواساتهم.

هذا، وفتحت الشرطة ملفين للتحقيق في ملابسات الحادثين.

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#القدس
#حوادث الطرق
#حوادث الدهس

مصرع شابين من القدس في حادثي طرق ودهس

من عرب 48

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