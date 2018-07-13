مواجهات بالخليل وإصاباتٌ باعتداء الاحتلال على مسيرة كفر قدوم

أُصيب فلسطينيّون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، ومصور صحافي برصاص معدني مُغلّف بالمطّاط، خلال مواجهات اندلعت في بلدة كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية عقب صلاة الجمعة، وفق ما أعلن "المركز الفلسطيني للإعلام".

وانطلقت المسيرة باتجاه الأراضي المصادرة في بلدة كفر قدوم قرب جدار الفصل العنصري في البلدة والتي تنظم أسبوعيا حيث اعتدى عليها جنود الاحتلال الذين كمنوا بين أشجار الزيتون في وقت مبكر.

وأُصيب المصور الصحفي لوكالة الأنباء الصينية نضال اشتية، بعيار معدني مغلف بالمطاط في رجله خلال تغطيته المسيرة في حين اشتدت المواجهات قرب مدخل البلدة وتجمع الشبان في المنطقة.

وتشهد بلدة كفر قدوم مواجهات مستمرة مع قوات الاحتلال سيما يومي الجمعة والسبت باتت تشكل جزءا من الحياة العامة في البلدة التي التهم الجدار والاستيطان أراضيها.

وفي سياقٍ مُتّصل، اندلعت اليوم الجمعة، مواجهات بين فلسطينيين، وقوات الاحتلال، التي اقتحمت وسط مدينة الخليل.

وأفادت "وفا"، بأن مواجهات خفيفة اندلعت في منطقة باب الزاوية وسط المدينة، عقب اقتحام جنود الاحتلال للمنطقة.

وأضاف، أن قوات الاحتلال منعت الصحفيين من تغطية المواجهات، وطردتهم من المكان، مشيرا الى ان جنود الاحتلال الذين تمركزوا فوق عدد من البنايات، أغلقوا الشارع الرئيس وأطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط والقنابل الصوتية والدخانية خلال المواجهات.