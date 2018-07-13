  2. فلسطينيات
  3. أخبار

مواجهات بالخليل وإصاباتٌ باعتداء الاحتلال على مسيرة كفر قدوم

تاريخ النشر: 13/07/2018 - 20:50

مواجهات بالخليل وإصاباتٌ باعتداء الاحتلال على مسيرة كفر قدوم
(أ. ب. أ)
عرب ٤٨ وفا، المركز الفلسطيني للإعلام
تحرير: باسل مغربي

أُصيب فلسطينيّون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، ومصور صحافي برصاص معدني مُغلّف بالمطّاط، خلال مواجهات اندلعت في بلدة كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية عقب صلاة الجمعة، وفق ما أعلن "المركز الفلسطيني للإعلام".

وانطلقت المسيرة باتجاه الأراضي المصادرة في بلدة كفر قدوم قرب جدار الفصل العنصري في البلدة والتي تنظم أسبوعيا حيث اعتدى عليها جنود الاحتلال الذين كمنوا بين أشجار الزيتون في وقت مبكر.

وأُصيب المصور الصحفي لوكالة الأنباء الصينية نضال اشتية، بعيار معدني مغلف بالمطاط في رجله خلال تغطيته المسيرة في حين اشتدت المواجهات قرب مدخل البلدة وتجمع الشبان في المنطقة.

وتشهد بلدة كفر قدوم مواجهات مستمرة مع قوات الاحتلال سيما يومي الجمعة والسبت باتت تشكل جزءا من الحياة العامة في البلدة التي التهم الجدار والاستيطان أراضيها.

وفي سياقٍ مُتّصل، اندلعت اليوم الجمعة، مواجهات بين فلسطينيين، وقوات الاحتلال، التي اقتحمت وسط مدينة الخليل.

وأفادت "وفا"، بأن مواجهات خفيفة اندلعت في منطقة باب الزاوية وسط المدينة، عقب اقتحام جنود الاحتلال للمنطقة.

وأضاف، أن قوات الاحتلال منعت الصحفيين من تغطية المواجهات، وطردتهم من المكان، مشيرا الى ان جنود الاحتلال الذين تمركزوا فوق عدد من البنايات، أغلقوا الشارع الرئيس وأطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط والقنابل الصوتية والدخانية خلال المواجهات.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#الخليل
#مواجهات
#الاحتلال

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

غزة: استشهاد طفل برصاص الاحتلال وإصابة 220 آخرين
غزة: استشهاد طفل برصاص الاحتلال وإصابة 220 آخرين

2018-07-13

الاحتلال يُسلّم جثامين الشهداء صبارنة ومرشود وعنبر
الاحتلال يُسلّم جثامين الشهداء صبارنة ومرشود وعنبر

2018-07-13

عبّاس إلى موسكو للقاء بوتين غدًا
عبّاس إلى موسكو للقاء بوتين غدًا

2018-07-13

الأكثر قراءة

خطف الطفل من قلنسوة: تمديد اعتقال المشتبه بهم 8 أيام

خطف الطفل من قلنسوة: تمديد اعتقال المشتبه بهم 8 أيام

2018-07-12
السعودية تعتقل داعية هاجم تقارب بن سلمان مع إسرائيل

السعودية تعتقل داعية هاجم تقارب بن سلمان مع إسرائيل

2018-07-12
خطف الطفل من قلنسوة: خطفوا شقيقه قبل عام وأعادوه بعد ساعات

خطف الطفل من قلنسوة: خطفوا شقيقه قبل عام وأعادوه بعد ساعات

2018-07-12
تهديد الهزة الأرضية المدمرة قائم وحقيقي

تهديد الهزة الأرضية المدمرة قائم وحقيقي

2018-07-12
قتيلان بحادث طرق قرب كفر مندا

قتيلان بحادث طرق قرب كفر مندا

2018-07-12