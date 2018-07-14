إصابات بغزة ومدفعية الاحتلال تستهدف منزلا لقيادي بسرايا القدس

أصيب عدد من المواطنين بجراح مختلفة بينهم طفلان بجراح خطيرة جراء استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي لمنطقة الكتيبة وسط مدينة غزة ومنزلا في بخان يونس جنوب قطاع غزة، فيما استأنفت طائرات الاحتلال مساء اليوم السبت، قصفها لمواقع للمقاومة في غزة.

وحسب بيان صادر عن وزارة الصحة بغزة، فقد سجل 12 إصابة من بينها طفلين بجراح خطيرة، حيث نقلت طواقم الإسعاف الجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي، ليصل إجمالي عدد الإصابات منذ ساعات الصباح إلى 20.

وردت على القصف الإسرائيلي، أطلقت فصائل المقاومة عدة صواريخ من قطاع غزة صوب البلدات الإسرائيلية بـ"غلاف غزة"، فيما دوت صافرات الإنذار تدوي في الجنوب بشكل مستمر دون تتوقف.

ومنذ ساعات الصباح يواصل الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته على مناطق مختلفة في قطاع غزة، فيما جددت مدفعية الاحتلال بعد عصر اليوم السبت، قصفها لمواقع للمقاومة وأراض زراعية في مناطق متفرقة بالقطاع، كما أغارت على منزل يعود لقيادي من سرايا القدس بصاروخ استطلاع، حيث تم التبليغ عن إصابات.

بالمقابل، ردت فصائل المقاومة بإطلاق رشقات من القذائف والصواريخ باتجاه البلدات الإسرائيلية بـ"غلاف غزة"، وسمع دوي صفارات الإنذار.

وقال الناطق باسم كتائب المقاومة الوطنية: "نعلن عن استهداف عدد من مواقع الاحتلال قرب قطاع غزة بصواريخ "107" وقذائف الهاون بالتنسيق مع غرفة العمليات المشتركة للمقاومة وسنواصل الرد على عدوان الاحتلال".

واستهدف مدفعية منزل شرق القرارة، حيث قامت طواقم الإسعاف بنقل إصابتين من مكان القصف، شرقي محافظة خان يونس.

واتهم جيش الاحتلال حركة الجهاد الإسلامي بإطلاق صاروخ موجه تجاه قوة عسكرية على السياج الأمني، كما استهداف فصائل المقاومة قوة عسكرية على الحدود بإطلاق نار.

وقال الجيش في بيانه لوسائل الإعلام إن قواته استهدفت خلية للمقاومة قامت بإطلاق قذائف هاون في شمال قطاع غزة.

وزعم أنه منذ ساعات صباح السبت حتى الساعة الثالثة عصرا، أطلقت فصائل المقاومة 60 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه الجنوب، فيما اعترضت منظومة القبة الحديدية 10 قذائف.

ميدانيا، قصفت طائرات الاحتلال موقع "صلاح الدين" في منطقة "نيتساريم" وسط القطاع بثلاثة صواريخ.

وفي جنوبي القطاع، قصفت هدفا قرب بوابة صلاح الدين على الحدود المصرية-الفلسطينية بعد قصفه بطائرة بدون طيار.

أما في مدينة غزة، قصفت طائرات بدون طيار أرضا زراعية شرقي حي الزيتون جنوبي شرقي المدينة، وموقعي "قريش" و"أبو جراد" جنوبي المدينة، بالإضافة إلى أرض زراعية أخرى شرقي حي التفاح.

وفي شمال القطاع، قصفت طائرات الاحتلال موقعا للمقاومة قرب القرية البدوية، وآخرا شرقي بيت لاهيا بنحو 11 صاروخا على ثلاث مرات، فيما قصفت طائرات بدون طيار أرضا قرب المستشفى الأندونيسي.

وحسب الإحصائيات الأولية، بلغ إن إصابة 8 جراء القصف، فيما تضررت منازل المواطنين جراء شظايا صواريخ الاحتلال.

وأصدرت وزارة الصحة بغزة بيانا جاء فيه: "تتابع بقلق كبير التصعيد الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة وتدعو المجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية والحقوقية لوقفه وبذل الجهود من اجل حماية شعبنا الأعزل وتؤكد جهوزيتها للتعامل مع التطورات الميدانية؛ جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمناطق القريبة من التجمعات السكنية التي أدت حتى اللحظة إلى إصابة أحد المواطنين بجراح متوسطة بغزة".

وكانت طائرات الاحتلال شنت فجر السبت غارات على مواقع للمقاومة في القطاع، بزعم الرد على إصابة جندي إسرائيلي خلال أحداث مسيرة العودة أمس الجمعة.

وردت المقاومة بإطلاق عشرات القذائف والصواريخ على مواقع عسكرية إسرائيلية في محيط القطاع.