حملة اعتقالات ومداهمات للاحتلال بالضفة ومواجهات بالجلزون

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلف بالضفة الغربية المحتلة، تخللها تفتيش للمنازل واستجواب ميداني لقاطنيها، فيما اختطفت قوة من وحدة "المستعربين"، شابا بالخليل، كما اعتقلت قوة من عناصر حرس الحدود شابين في قرية برطعة.

وقال الجيش في بيانه لوسائل الإعلام إن المعتقلين مطلوبون لأجهزة الاحتلال الأمنية، مشيرا إلى تحويلهم للتحقيق لدى الجهات الأمنية المختصة.

وفي مخيم الجلزون شمال رام الله. اقتحمت قوات معززة من جيش الاحتلال، صباح اليوم، المخيم، حيث اندلعت مواجهات بين الجنود والشبان، أصيب خلالها 9 شبان بجراح متفاوتة بالرصاص الحين فيما أعتقل الجنود 6 شبان.

وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الجلزون، واقتحمت عددا من المنازل، فيما اندلعت مواجهات أطلق خلالها الجيش الرصاص ما أدى إلى إصابة 9 مواطنين بالرصاص الحي، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 6 شبان خلال اقتحام المخيم وهم: عبد الحافط أبو شريفة، عبد الرحمن أبو شريفة، نصر شراكة، محمد مروان الكنش، مصباح مروان الكنش، وثائر شراكة.

في الخليل، اختطفت قوة خاصة من جيش الاحتلال، شابا من داخل محطة محروقات في مدينة الخليل، كما صادرت تسجيلات الكاميرات في المكان.

وحسب شهود عيان، فقد قامت قوة من "المستعربين" باختطاف الشاب جمال الجعبري، عقب اقتحامها محطة للمحروقات بالخليل.

كما اقتحمت قوة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة في وقت لاحق، وصادرت تسجيلات كاميرات المراقبة في المكان.

وفي السياق، اقتحمت قوة أخرى من جيش الاحتلال بلدة الخضر في مدينة بيت لحم، وقد داهمت عددا من منازل المواطنين فيها.

وشمال الضفة الغربية، اقتحمت قوة من عناصر حرس الحدود، قرية برطعة، وداهمت منزل عائلة كبها وقامت بتفتيشه قبل أن تعتقل الشقيقين بكر ومحمد نافع كبها.