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هنية: المقاومة تفرض معادلاتها العصية على الكسر

تاريخ النشر: 15/07/2018 - 14:30

هنية: المقاومة تفرض معادلاتها العصية على الكسر
هنية: دماء الشهداء لن تذهب هدرا (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الأحد، إن الاحتلال الإسرائيلي يسعى من خلال العدوان العسكري الجديد على قطاع غزة، لفرض معادلات في قواعد الاشتباك، لكنه أكد فصائل المقاومة الفلسطينية تقف له بالمرصاد وترد عليه وتربك حساباته وتفرض معادلاتها العصية على الكسر.

وأوضح هنية أن دماء الشهداء لن تذهب هدرا، قائلا: "العدو لن يفلت من العقاب على أيدي مقاومتنا الباسلة"، لافتا إلى أنه في الوقت الذي يخطط فيه لتصفية قضية فلسطين يقف هذا الشعب ليقول: "لا لتصفية القضية ولا لصفقة ترامب ولا للتنازل عن القدس ولا لشطب حق العودة ولا للاعتراف بالمحتل ولا للتفريط بشبر من أرض فلسطين".

تصريحات رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وردت خلال كلمة له في تشييع الطفلين أمير النمرة (15 عاما) ولؤي كحيل(16 عاما)، الذين استشهدا مساء أمس السبت، بقصف الطيران الحربي الإسرائيلي لمبنى الكتيبة في القطاع، ما أدى أيضا إلى إصابة 25 مدنيا.

وشدد في رسالة موجهة للمجتمع الدولي على أن رسالة مسيرات العودة هي إما أن يرفع هذا الحصار وإما ستواجهون مسيرات أشد وأعظم وأقوى، قائلا: "مسيراتنا مستمرة حتى تحقق كل أهدافها وفي مقدمتها إنهاء الحصار عن غزة"، مؤكدا أن مسيرات العودة مستمرة حتى تحقق كل أهدافها وفي مقدمتها إنهاء الحصار عن غزة.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#قطاع غزة
#حماس
#هنية
#مقاومة
#تصعيد
#الاحتلال

من عرب 48

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