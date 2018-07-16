السجن 14 عاما لفلسطيني أدين بعملية طعن

قضت محكمة عسكرية للاحتلال في الضفة الغربية، اليوم الإثنين، بالسجن 14 عاما على الشاب الفلسطيني حمزة فايز أبو الفيلات (26 عاما) من قضاء الخليل، بعد إدانته بتنفيذ عملية طعن والتسبب بجراح لفتاة يهودية، كما تم إلزامه دفع تعويضات مالية بقيمة 500 ألف شيكل.

وحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، قضت المحكمة العسكرية في معتقل "عوفر" السجن الفعلي على أبو الفيلات وتغريمه، وذلك بعد إدانته في تنفيذ عملية طعن في منطقة المجمع الاستيطاني "غوش عتصيون"، في تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2015.

وإلى جانب السجن الفعلي، فرضت عليه المحكمة السجن مع وقف التنفيذ لمدة 3 أعوام، والزمته بدفع تعويضات مالية للفتاة بزعم أنها أصيب بجراح خطيرة جراء عملية الطعن، بحسب ما ورد في لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العسكرية.

وبعد وقوع عملية الطعن في العام 2015 اعتقلت أذرع الأمن الإسرائيلية أبو الفيلات وهو أسير أمني محرر، حيث اعتقل قرب مجمع مستوطنات "غوش عتصيون" شمال الخليل بشبهة ضلوعه في تنفيذ عملية الطعن قرب البوابة الأمنية المؤدية لمتجر "رامي ليفي".