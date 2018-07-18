مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى قبيل ذكرى "خراب الهيكل"

اقتحم مئات المستوطنين صباح اليوم الأربعاء، ساحات المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة لقوات الاحتلال، التي فرضت تقييدات على دخول الفلسطينيين للمسجد وحولت القدس القديمة إلى ثكنة عسكرية، عشية مسيرة للمستوطنين بمناسبة ما يسمى ذكرى "خراب الهيكل".

إلى ذلك، واصلت شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين للأقصى، واحتجزت بعض هوياتهم الشخصية عند الأبواب، بالإضافة إلى التضييق على حراس الأقصى أثناء عملهم، ومنعهم من الاقتراب من المستوطنين خلال الاقتحامات.

وعند ساعات الصباح فتحت شرطة الاحتلال باب المغاربة ونشرت الوحدات الخاصة في ساحات الحرم وقبالة المسجد القبلي وذلك تمهيدا لتأمين اقتحامات المستوطنين وتوفير الحماية لهم أثناء تجولهم في المسجد.

وأتت هذه الاقتحامات الجماعية، بدعوة من "جماعات الهيكل" المزعوم، لتنظيم اقتحام جماعي واسع للمسجد الأقصى في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل".

وحسب، مسؤول العلاقات العامة والإعلام بالأوقاف، فراس الدبس، فإن 238 مستوطنا برفقة أطفالهم اقتحموا منذ الصباح المسجد الأقصى على عدة مجموعات متتالية، ونظموا جولات استفزازية في باحاته بحراسة أمنية مشددة.

وذكر أن من بين المقتحمين الحاخام المتطرف يهودا عتصيون، لافتا إلى أن مرشدين يهودا قدموا شروحات عن "الهيكل" المزعوم للمستوطنين أثناء اقتحامهم للأقصى.

وخلال الاقتحامات، أدى مستوطنون طقوسا تلمودية في المسجد، وبالقرب من منطقة باب الرحمة، فيما ألقى أحدهم نفسه على الأرض عند باب القطانين وتم إخراجه من المسجد.

وكانت "جماعات الهيكل" دعت، اليوم الأربعاء، للمشاركة في أكبر تجمع سنوي واقتحام للأطفال اليهود برفقة ذويهم من المتطرفين للمسجد الأقصى.

وأشارت الجماعات المتطرفة في دعوتها إلى أنه سيتم تنظيم هذا البرنامج التهويدي استعدادا لما يسمى ذكرى "خراب الهيكل"، ولربط أطفال المتطرفين وعائلاتهم بأمجاد "الهيكل" المزعوم، لافتة إلى أن البرنامج يتم بتنظيم واشراف "نساء من أجل الهيكل واتحاد المنظمات".

كما تصعد سلطات الاحتلال من إجراءاتها ضد المصلين وموظفي الأوقاف عبر ملاحقتهم واعتقالهم والتحقيق معهم، وكذلك إبعادهم عن الأقصى، حيث استدعت بالأمس سادنة المسجد الأقصى نجوى الشخشير للتحقيق معها، وتم إبعادها عن المسجد لمدة ثلاثة أيام، كما استدعت الحارسة بيان الشيخ للتحقيق.