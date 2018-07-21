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مصرع فتى بانقلاب رافعة وإصابات خطيرة بحادث قرب نابلس

تاريخ النشر: 21/07/2018 - 18:20

مصرع فتى بانقلاب رافعة وإصابات خطيرة بحادث قرب نابلس
إصابات خطيرة جراء تصادم بين شاحنة وسيارة خصوصية (نشطاء)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

لقي فتى يبلغ من العمر "16 عاما" مصرعه عصر اليوم السبت، إثر انقلاب رافعة شوكية عليه خلال عمله في مصنع رخام في بلدة بديا غرب مدينة سلفيت، فيما بلغ عن عدة إصابات بعضها خطيرة جراء حادث سير وقع على شارع رام الله نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

كما أصيب 17 شخصا في حادثين منفصلين وقعا شمال وجنوب الخليل، ووصفت جراح أحدهم بالحرجة.

وأفاد محمد سامي الجعبري نائب مدير الاسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر، بأن 6 سيارات اسعاف هرعت لإخلاء مصابين جراء حادث تصادم ما بين شاحنة وحافلة صغيرة تقل مسافرين.

وفي حادث منفصل، أصيب 4 مواطنين بجراح وصفت جراح أحدهم بالحرجة، حيث تم نقل المصابين لى مستشفى أبو الحسن القاسم. ونتج الحادث عن تصادم جرار زراعي مع مركبة خاصة.

وأفاد الناطق الرسمي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن فتى من بلدة قراوة بني حسان، توفي عقب انقلاب الرافعة عليه، مضيفا أن الشرطة فتحت تحقيقا في الحادث.

كما تحقق الشرطة الفلسطينية في ملابسات حادث السير الذي وقع بعد عصر اليوم، على الشارع الواصل بين رام الله ونابلس، ونجم الحادث عن تصادم بين شاحنة وسيارة خصوصية، إذ سجلت عدة إصابات بعضها خطيرة، فيما نقل بعض الجرحى بمروحية إسعاف إسرائيلية إلى المستشفى للعلاج.

وخلال الأسبوع الأخير، لقي شخصين مصرعهما وأصيب 198 شخص بجراح في 295 حادث سير وقعت على الطرقات بالضفة الغربية.

وحسب بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، فإن إدارة شرطة المرور سجلت 295 حادث سير نتج عنها مصرع شخصين وإصابة 198 شخص وصفت إصابة 2 منهم بالخطيرة و15 بالمتوسطة، فيما وصفت إصابة 181 بالبسيطة.

وأضاف البيان أن شرطة المرور فحصت خلال أسبوع 9559 مركبة وأنزلت عن الشارع 271 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 4563 مخالفة مرورية، وحجزت 214 مركبة للتأكد من قانونيتها وأتلفت 20 مركبة غير قانونية.

 


#حادث سير
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#السلطة الفلسطينية
#الضفة الغربية

من عرب 48

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