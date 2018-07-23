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أزمة الوقود تعطل محطة الكهرباء بغزة

تاريخ النشر: 23/07/2018 - 14:54

أزمة الوقود تعطل محطة الكهرباء بغزة
توقف المحطة بالتزامن مع فصل للخط المغذي لمدينة غزة (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

تسببت أزمة الوقود التي يعاني منها قطاع غزة المحاصر منذ 12 عاما، بتوقف محطة توليد الكهرباء الرئيسية في قطاع غزة عن العمل، حسبما أفادت شركة توزيع الكهرباء في القطاه اليوم الإثنين.

وقال مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في الشركة محمد ثابتن، إن المحطة توقفت، مساء الأحد، ومنذ تلك اللحظة لم نستلم أي كميات طاقة منها. لافتا إلى أن سلطة الطاقة والموارد الطبيعية لم تبلغ الشركة بسبب توقف المحطة.

وجاء توقف المحطة بالتزامن مع فصل للخط المغذي لمدينة غزة منذ أسبوع، الأمر الذي فاقم العجز الحاصل في كميات الكهرباء.

وبشأن جدول توزيع الكهرباء للمواطنين قال ثابت: "إننا نحاول توفير 4 ساعات وصل للمواطنين، لكن ساعات الفصل ستتجاوز الـ16 ساعة، بسبب هذا العجز".

ويعاني قطاع غزة من أزمة كهرباء منذ أعوام بسبب قلة مصادر الكهرباء المتوفرة بالمقارنة مع احتياجات السكان التي تفوق الـ500 ميجا وات، إضافة لاستمرار توقف المحطة بين حين وأخر.

 


#قطاع غزة
#حصار
#أزمة الوقود
#شركة الكهرباء
#التيار الكهربائي

من عرب 48

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