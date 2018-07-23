مستوطنون يواصلون اقتحام الأقصى ودعوات فلسطينية للنفير للقدس

اقتحمت مجموعات من المستوطنين صباح اليوم الإثنين، ساحات المسجد الأقصى من باب المغاربة بحراسة مشددة لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تواصل فرض إجراءات مشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد، فيما دعت القوى الوطنية والإسلامية للنفير العام والرباط في المسجد للتصدي للمقتحمين.

وصباح اليوم أقتحم عشرات المستوطنين ساحات المسجد الأقصى على دفعتين، فيما بلغ عدد المقتحمين للأقصى، أمس الأحد، نحو 1456 مستوطنا، حيث أتت الاقتحامات بذكرى ما يسمى "خراب الهيكل".

واعتبرت شخصيات دينية وسياسية مقدسية أن اقتحامات المستوطنين المتكررة والواسعة بحماية جنود الاحتلال للمسجد الأقصى، ستقود إلى حرب دينية في حال استمرارها.

وعلى أبواب المسجد الأقصى وبالطرقات المؤدية لساحات الحرام انتشرت شرطة الاحتلال بكثافة ونصبت الحواجز الحديدية على الابواب واحتجزت هويات الفلسطينيين الوافدين إلى المسجد قبل السماح لهم بالدخول.

وبساعات مت أخرة من الليل، نظمت "جماعات الهيكل" مسيرة ليلية بالقدس القديمة بمشاركة المئات من المستوطنين، وطافت المسيرة أسوار البلدة القديمة وعلى ابواب الأقصى وفي الشوارع المحاذية للبلدة، وأدوا صلوات تلمودية عند أبواب المسجد وشكلوا حلقات الرقص والغناء، ورددا شعارات ضد العرب والمسلمين.