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طولكرم: إنقاذُ ثلاثة أطفال احتُجزوا داخل مركبة

تاريخ النشر: 24/07/2018 - 12:48

طولكرم: إنقاذُ ثلاثة أطفال احتُجزوا داخل مركبة
(توضيحية)
عرب ٤٨/ وفا
تحرير: باسل مغربي

أنقذت طواقم الدفاع المدني في طولكرم، اليوم الثلاثاء، ثلاثة أطفال احتُجزوا في مركبة ذويهم وسط مدينة طولكرم.

وقام أفراد الطاقم بخلع زجاج المركبة وإخراج الأطفال وهم في حالة من الاختناق نتيجة الحرارة العالية داخل المركبة التي احتجزوا داخلها، نتيجة تركهم داخل المركبة دون مراعاة أو حرص من قبل ذويهم.

وأضاف، أن الطواقم قامت وبسرعة كبيرة بنقل الأطفال إلى المستشفى القريب من مكان الحدث والاطمئنان على حالتهم الصحية.

وأصدرت المديرية العامة للدفاع المدني بفلسطين، سلسلة من الإرشادات لتجنب مخاطر ارتفاع درجات الحرارة، خاصة عدم ترك الأطفال داخل المركبات تحت أي مبررات.

 


#طولكرم
#الدفاع المدني
#إنقاذ أطفال
#احتجاز بالسيارة
#درجات حرارة عالية

من عرب 48

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