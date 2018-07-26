قتيل ببيت أمر وإضرام النار بـ6 منازل بالعروب

قتل بهاء كمال بحر (36 عاما)، وأصيب 10 آخرون، بجروح متفاوتة خلال شجار وقع، ليل الأربعاء، في بلدة بيت أمر، حيث تم اعتقال 5 من المشتبه بهم بعملية القتل، فيما أحرقت 6 منازل في مخيم العروب شمال الخليل، بعد الإعلان عن وفاة الشاب رائد يحيى جوابرة (45 عاما).

وأعلن الأطباء في مستشفى الميزان التخصصي عن مصرع مواطن متأثرا بإصابته جراء تعرضه للطعن في رقبته، خلال الشجار الذي وقع في بيت أمر.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن الأطباء أعلنوا عن وفاة المواطن بهاء كمال بحر (36 عاما)، متأثرا بإصابته في شجار، وتم فتح تحقيق في الحادث.

وأضاف "تم إبلاغ النيابة العامة التي قررت التحفظ على الجثة وتحويلها للطبيب الشرعي لبيان أسباب الوفاة".

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية دفعت بتعزيزات لبيت أمر، لحفظ النظام العام، وساهم وجهاء العشائر في تطويق الحادث وأخذ العادات والتقاليد.

وقال إن "الأجهزة الأمنية عملت على فرض النظام العام، وأوقفت 5 أشخاص مشتبه بهم بعملية قتل المواطن بحر".

وفي سياق آخر، أضرمت النيران بـ 6 منازل في مخيم العروب، بعد الإعلان عن وفاة الشاب رائد يحيى جوابرة (45 عاما)، والذي أصيب قبل 9 أشهر خلال شجار عائلي وتلقى العلاج في العديد من المستشفيات.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، بأن الأجهزة الأمنية والدفاع المدني تمكنوا من انقاذ حياة 4 مواطنين كانوا محاصرين في المنازل التي تم حرقها.

وأضاف في بيان، أن قوات الأمن الفلسطيني تعمل جاهدة على تطويق الشجار الذي اندلع في المخيم وأدى لإصابة عدد من الأبرياء بسبب تراشق الحجارة.

ودف الأمن الفلسطيني بتعزيزات إلى مخيم العروب بعد اندلاع الشجار لفرض النظام العام، على الرغم من كون منطقة المخيم تقع تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي.