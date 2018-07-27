إصابة طفلين بالرصاص المطاطي في كفر قدوم

أصيب طفلان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم، شرق محافظة قلقيلية، السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 15 عاما.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في المسيرة فور انطلاقها من أمام مسجد عمر بن الخطاب وسط القرية، ما أدى لإصابة طفلين، بينما لا زالت المواجهات مستمرة.

واندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في منطقة باب الزاوية وسط الخليل.

هذا واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وكثفت من تواجدها العسكري في المحافظة.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت يعبد وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة ونصبت حواجز عسكرية في محيط البلدة.

وفي سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية في محيط قرى وبلدات المحافظة، وكثفت من تواجدها العسكري، وشرع الجنود بإيقاف مركبات المواطنين جنوب جنين وفي محيط قرى وبلدات الخط الشرقي، وفتشوها ودققوا في بطاقات ركابها، ما أدى إلى إعاقة تحركات المواطنين، واضطرار عدد من المركبات إلى سلوك طرق التفافية.