وفاة طفلة فلسطينية بالتسمم في رحلة استجمامية بشرم الشيخ

أُعلن في مخيم الجلزون، قرب رام الله، عن وفاة الطفلة تاليا يوسف الخالدي (9 أعوام) إثر تعرضها لحالة تسمم خلال رحلة استجمامية في منتجع شرم الشيخ السياحي بمصر، أمس الخميس.

كما تعرضت عائلتها للتسمم، وهناك أنباء عن تسمم ما يزيد عن 90 شخصا في نفس الحادثة. وجرى فحص الأسباب بما فيها تقصير في حفظ الأطعمة والطهي، لكن لم تتضح أي تفاصيل إضافية.

وساد الحزن والأسى مخيم الجلزون إثر انتشار النبأ المفجع، ولم تحدد بعد عودة العائلة وجثمان طفلتها من شرم الشيخ لغاية الآن.

ونعت اللجنة الشعبية لخدمات مخيم الجلزون، الطفلة الخالدي، وأكدت أنها "توفيت في جمهورية مصر العربية آثر تعرضها لتسمم في الأكل في أحد المطاعم هناك".

وأضافت أنه "نتقدم من آل الخالدي عامة ومن والدها، الأخ الأستاذ يوسف الخالدي، ومن عضو اللجنة الشعبية عمها، الأخ خالد الخالدي، وإخوانهم بآحر التعازي والمواساة بهذا المصاب الجلل، سائلين الله العلي القدير أن تكون هذه الملاك كما أختارها الله طيرا من طيور الجنة وفي صحبة الأنبياء والشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا. وأن يلهم أهلها والعائلة جميل الصبر. إنه على كل شيء قدير. كما نتمنى من الله العلي القدير أن يشفي والدها ووالدتها ومن معهم ممن يرقدون، الآن، على أسرة الشفاء في مصر، حيث أن التسمم طال كافة أعضاء ‘الجروب السياحي’ وعددهم ما يقارب 90 شخصا".