عهد التميمي: تجربة الأسر زادتني قوة وصلابة لمواصلة النضال نحو الحرية

قال والد الأسيرة المحررة، عهد باسم التميمي، بعد أن نالت ابنته حريتها من سجون الاحتلال الإسرائيلي اليوم، الأحد، في حديثه لـ"عرب 48" إن "ابنتي عهد اليوم حرة طليقة، وهي كما عهدناها دائما صلبة وصامدة ومتحدية رغم الظروف الصعبة التي تعرضت لها أثناء الاعتقال،".

وأكد أن "ظروف الاعتقال والتحقيق معها كانت صعبة جدا، وعهد عانت كما يعاني كافة الأسرى من أبناء شعبنا، ولكن هذه الظروف لم ولن تكسر المعنويات العالية جدا لدى ابنتي، وهي تقول إن "هذه التجربة زادتني قوة وصلابة وإصرارا على مواصلة السير في هذا الدرب نحو الحرية وزوال الاحتلال"، وهي ستبقى متحدية دائما كما عهدناها."

وختم التميمي بالقول إن "أهالي قرية النبي صالح جميعا يتوجهون بالشكر إلى كل أبناء شعبنا على وقفتهم ومساندتهم وتعاضدهم للدفاع عن قضية ابنتي عهد التميمي، التي هي قضية جيل ورسالة جيل، وحرية ابنتي اليوم هي فرحة بسيطة لن تكتمل إلا بزوال هذا الاحتلال، ولكنها خطوة على الطريق القريب جدا لانتهاء هذا الاحتلال، وإنهاء معاناتنا وملف الأسرى والمعتقلين".

وامتنعت عهد التميمي عن الإدلاء بأي تصريحات للصحافيين قبل أن تعقد مؤتمرا صحفيا الساعة الرابعة، بعد ظهر اليوم.

يذكر أن عهد التميمي ووالدتها ناريمان قضتا ثمانية أشهر من الاعتقال في السجون الإسرائيلية.