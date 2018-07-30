مصرع 71 فلسطينيًّا وإصابة 5455 بحوادث سير في 2018

شهدت الضفّة الغربيّة، في النصف الأول من عام 2018 نحو 7352 حادث سير، أسفرت عن مصرع 71 فلسطينيًّا، وإصابة 5455 آخرين بجروح مختلفة، بحسب توثيق نيابة مكافحة الجرائم المرورية.

وأوضحت النيابة في تقريرها الإحصائي النصف سنوي، أن 96% من الحوادث المرورية كانت بسبب عنصر بشري مقابل 1% بسبب حالة المركبة، و3% بسبب عناصر خارجية؛ مثل حالة الجو أو الإنارة، وغيرها من العوامل التي تقع خارج إرادة سائق المركبة.

وأشارت إلى أن عدد القضايا الواردة لنيابة مكافحة الجرائم المرورية بلغت 2475 قضية، كما سجل التقرير 59955 لائحة اتهام مرورية، وإعلان حضور إلى المحكمة المختصة، منها 6837 جريمة مرورية معاقب عليها بالحبس أو بغرامة مالية، منها 320 جريمة قيادة مركبة أو دراجة آلية بإهمال، و3300 جريمة تأجير مركبة خصوصية مقابل أجر.