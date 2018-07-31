إصاباتٌ بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في سبسطية وطوباس

اندلعت، مساء يوم الثلاثاء، مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في كل من طوباس، وسبسطية، ما أسفر عن إصابة العديد من الفلسطينيين، بالاختناق، بالغاز المسسيّل للدموع، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ونقلت "وفا" عن مراسلها قوله، إن المواجهات التي اندلعت عند مفرق بلدة طمون جنوب طوباس، خلّفت عددا من المصابين بالاختناق، الذين عولجوا ميدانيا من قبل طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأشارت الى أن حريقا نشب بمساحات من الأراضي المفتوحة في منطقة مفرق طمون، جرّاء قنابل الغاز والصوت التي أُطلقت بكثافة، وتمّ إخماده من قبل الدفاع طواقم المدني التي هرعت إلى المكان.

وفي سبسطية شمال نابلس، أُصيب عدد من الفلسطينيين، بحالات اختناق خلال مواجهات مع جنود الاحتلال، التي أجبرت أصحاب المحلات السياحية في المنطقة الأثرية على إغلاقها ومغادرة المكان.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وسط إطلاق كثيف للنار وقنابل الغاز والصوت، الأمر الذي أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.